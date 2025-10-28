Une délégation parlementaire italienne à Laayoune : Pour soutenir le plan d’autonomie

À l’issue de cette rencontre, Ettore Rosato, coordinateur de la délégation et secrétaire général du Parti Azione, a déclaré à la presse que l’objectif de cette visite est de réaffirmer le soutien de son groupe au plan d’autonomie pour le Sahara. Il a qualifié cette initiative de « proposition de paix fondée sur le long terme », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il a également exprimé sa conviction qu’une résolution internationale sous l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU permettra d’établir une « paix durable » dans la région. Le responsable italien a salué le dynamisme de développement des Provinces du Sud du Maroc. Il a souligné que cette visite coïncide avec la commémoration du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte et s’inscrit dans le cadre des célébrations des 200 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et l’Italie.

Composée de sept parlementaires issus de la Chambre des députés et du Sénat, représentant à la fois les partis de la majorité et de l’opposition, la délégation parlementaire italienne, en déplacement dans le Royaume jusqu’à mardi 28 octobre, s’est rendue à Laâyoune, où elle a eu des entretiens avec le maire de la ville et le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Optimisme US

Quelques jours après que Steve Witkoff, l’envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, a confirmé que les États-Unis œuvrent pour un « accord de paix » entre le Maroc et l’Algérie d’ici deux mois, Massad Boulos, conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, a exprimé son optimisme quant à une résolution définitive de la question du Sahara occidental. « Une fois qu’une solution permanente sera trouvée pour le Sahara occidental, résoudre le conflit entre l’Algérie et le Maroc deviendra beaucoup plus simple » , a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Sky News Arabia. « Jeudi (30 octobre), une session cruciale du Conseil de sécurité sur le Sahara se tiendra. Nous collaborons avec tous les partenaires et alliés, notamment le Maroc et l’Algérie, pour parvenir à une résolution du Conseil de sécurité qui satisfasse au mieux toutes les parties. Nous savons qu’il est difficile de contenter tout le monde », a-t-il ajouté tout en précisant que les Etats-Unis travaillent « avec toutes les parties au Conseil de sécurité pour élaborer un langage qui rapproche les points de vue autant que possible, en vue d’une seconde étape vers une solution globale entre les deux pays ».

Selon lui, « toutes les questions sont ouvertes à la discussion, notamment l’extension du mandat de la MINURSO ». Il a souligné que « la position des États-Unis et de Trump est très claire sur la question du Sahara. Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans le cadre de la proposition d’autonomie. Cette souveraineté est irréversible pour Trump et Washington. Nous considérons que la proposition marocaine concernant le Sahara est la meilleure ».

« Notre optimisme s’appuie sur la conviction que le roi Mohammed VI est déterminé à parvenir à une solution finale et rapide, et nous savons également que les Algériens sont disposés à engager un dialogue constructif.» Il a enfin ajouté que « le Maroc est ouvert à des idées constructives dans le cadre de la proposition d’autonomie ».

Souci en Espagne

Le diplomate américain Duke Buchan III, ancien ambassadeur à Madrid et proche de D.Trump, vient d’être officiellement nommé à la tête de l’ambassade des États-Unis à Rabat. Pour le quotidien espagnol El Mundo, ce choix traduit une double dynamique : un resserrement stratégique des liens entre Washington et Rabat, et un refroidissement perceptible vis-à-vis du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez.

Homme d’affaires fortuné, fondateur du fonds d’investissement Hunter et premier grand donateur de Trump en 2015, D. Buchan a été un acteur clé du Parti républicain. Il a dirigé jusqu’à cette année le comité financier du parti, un poste crucial qui lui a valu la réputation d’« arme secrète de collecte de fonds » du président américain, selon The Wall Street Journal. Sa proximité personnelle avec Trump lui confère une influence directe au sein de la nouvelle administration.

Lors de son audition devant le Sénat américain, D. Buchan a exprimé son estime envers le Maroc et son souverain. Il a qualifié le roi Mohammed VI de « leader précieux et ami des États-Unis », ajoutant que le Royaume constitue « un pilier de stabilité » et un partenaire de sécurité essentiel. Il a rappelé la coopération militaire étroite entre les deux pays, notamment à travers l’exercice African Lion, l’un des plus importants déploiements conjoints du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM).

Pour le journal ibérique, cette nomination est aussi un signe de confiance envers le Maroc, à un moment où Washington réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Le journal rappelle que le secrétaire d’État Marco Rubio a confirmé la position américaine en faveur du plan d’autonomie présenté par Rabat, qualifié de « sérieux, crédible et réaliste ».

D. Buchan a par ailleurs indiqué vouloir renforcer la coopération économique et technologique entre les deux pays. Il a déclaré que les États-Unis « peuvent offrir une technologie de premier plan pour accompagner les ambitions du Maroc dans les domaines du numérique, du transport, de l’agriculture et de l’énergie ». Cette orientation reflète la volonté de l’administration américaine de s’appuyer sur le Royaume comme pôle de stabilité et de développement régional.

El Mundo note cependant que la relation entre Washington et Madrid se tend depuis que le gouvernement Sánchez a pris ses distances avec la ligne américaine au sein de l’OTAN. Le contraste est marqué : à Rabat, la Maison-Blanche envoie un diplomate de premier plan et proche du président ; à Madrid, le nouvel ambassadeur annoncé, Benjamin Leon, bien que donateur républicain, ne dispose pas de la même influence politique.