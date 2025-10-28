Un scandale secoue le cercle des oulémas à Khénifra : Le président du conseil des oulémas perd de sa « baraka »

Le principal accusé a été condamné à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 5 000 dirhams. En outre, il devra verser une compensation civile de 2 000 dirhams à Idriss El Idrissi, membre du conseil qui a mis au jour les irrégularités, selon le site local Milafat Tadla (Tadla Files).

Durant le procès, des témoignages ont révélé que certains membres du conseil avaient signé les rapports de résultats sans les vérifier, et que ces documents n’avaient été transmis au Conseil Supérieur des Oulémas que deux jours après leur élaboration, en raison du refus d’El Idrissi de les signer.

L’affaire a mobilisé l’opinion publique locale, surtout après que le procureur ait engagé des poursuites contre El Idrissi pour « violation du secret professionnel » et « diffamation publique », avant que l’enquête ne se recentre sur le président du conseil.