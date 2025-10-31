Un migrant gagne Sebta en parapente : Et de deux !

Close Menu
La Garde civile espagnole a arrêté, mercredi, un migrant d'Afrique subsaharienne, après son entrée à Sebta depuis Fnideq en utilisant un parapente. L’individu a franchi la frontière en profitant des vents forts et des fortes pluies, rapporte EFE.
Une source de la Garde civile a rapporté que les patrouilles au sol chargées de sécuriser la clôture frontalière ont détecté le vol, suivi sa trajectoire jusqu’à son atterrissage, puis ont appréhendé le migrant. Cet incident est le deuxième du genre en quelques semaines. Le 3 octobre, un autre migrant est entré en utilisant la même méthode. Il a réussi à atteindre le centre d’accueil temporaire avant d’être repéré par les forces de sécurité, laissant le parapente dans une zone montagneuse de la ville.

