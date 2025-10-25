Transport aérien : Le trafic en hausse sur le local comme à l’international

Cette performance résulte du renforcement du trafic international, en progression de 11,2 %, conjugué à la bonne tenue du trafic intérieur, qui affiche une hausse de 15,8 %. La DEPF souligne que cette dynamique s’observe sur l’ensemble des liaisons : Europe : +10,6 %, Moyen et Extrême-Orient : +15,5 %, Amérique du Nord et du Sud : +23,2 %, Afrique : +9,7 % et Pays du Maghreb : +10 %.

Ces chiffres confirment la position du Maroc comme hub aérien régional, renforçant les connexions du Royaume avec les grands pôles économiques et touristiques mondiaux.

Parallèlement, le trafic aérien de fret a progressé de 8,6 % à fin août 2025, témoignant du dynamisme du commerce international. Du côté des ports, l’activité de manutention de marchandises a totalisé 130 millions de tonnes à fin juin, en hausse de 11,6 % sur un an. Cette évolution est portée par la vigueur du transbordement (+15,5 %), du cabotage (+29,1 %), ainsi que par la progression des exportations (+10,8 %) et des importations (+5 %).

Le trafic portuaire de passagers suit la même tendance, en hausse de 9,5 % au premier semestre, pour dépasser le cap de 1,6 million de voyageurs.

Sur le réseau ferroviaire, les Chemins de fer marocains ont transporté près de 27 millions de passagers durant les six premiers mois de 2025, soit une croissance de 3 %. Le fret ferroviaire affiche pour sa part une performance notable, avec une hausse de 20 %, atteignant 11 millions de tonnes de marchandises.