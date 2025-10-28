Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Transport aérien : Air France prend de la hauteur…

Air France a annoncé un programme de vols hivernal élargi pour le Maroc, ainsi que de nouvelles améliorations à bord conçues pour accroître le confort et la connectivité. La compagnie française opère désormais quatre vols quotidiens vers Casablanca, trois vers Rabat, trois hebdomadaires vers Tanger, et 18 hebdomadaires vers Marrakech, selon un communiqué de presse publié lundi.
Perspectives MedBy Economie 1 Min Read
Transport aérien : Air France prend de la hauteur…

Depuis juillet 2025, Rabat est desservie par l’Airbus A220, le dernier ajout à la flotte moyen-courrier d’Air France. Connu pour son confort et son impact environnemental réduit, cet avion assure la liaison entre la capitale marocaine et Paris-Charles de Gaulle.

Dans ses cabines Business long-courrier, Air France a introduit des surmatelas exclusifs Sofitel pour améliorer le repos en vol, une caractéristique qui sera disponible sur toutes les destinations d’ici le 5 novembre 2025.

La compagnie est également devenue la première grande compagnie aérienne européenne à offrir le Wi-Fi gratuit et à haute vitesse dans toutes les cabines. D’ici la fin de 2025, 30% de sa flotte sera équipée, avec une couverture complète prévue pour 2026.

Au sol, Air France continue de renforcer sa présence au Maroc avec l’ouverture du salon Aspire à Casablanca le 14 août 2025, et prévoit de nouveaux salons à Rabat et Marrakech.

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.