Transport aérien : Air France prend de la hauteur…

Depuis juillet 2025, Rabat est desservie par l’Airbus A220, le dernier ajout à la flotte moyen-courrier d’Air France. Connu pour son confort et son impact environnemental réduit, cet avion assure la liaison entre la capitale marocaine et Paris-Charles de Gaulle.

Dans ses cabines Business long-courrier, Air France a introduit des surmatelas exclusifs Sofitel pour améliorer le repos en vol, une caractéristique qui sera disponible sur toutes les destinations d’ici le 5 novembre 2025.

La compagnie est également devenue la première grande compagnie aérienne européenne à offrir le Wi-Fi gratuit et à haute vitesse dans toutes les cabines. D’ici la fin de 2025, 30% de sa flotte sera équipée, avec une couverture complète prévue pour 2026.

Au sol, Air France continue de renforcer sa présence au Maroc avec l’ouverture du salon Aspire à Casablanca le 14 août 2025, et prévoit de nouveaux salons à Rabat et Marrakech.