Transition chaotique en Syrie : Israël étend son influence dans la région de Deraa

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté qu’un avion-cargo américain a atterri, lundi soir, sur la base de Kharab al-Jir, dans la campagne de Rmelan, au nord de Hassaké, contrôlé par les forces kurdes, dans le nord-est de la Syrie. L’OSDH a précisé que l’avion américain a atterri accompagné de deux hélicoptères militaires, dans le cadre des renforts que les forces américaines continuent d’envoyer vers leurs bases du nord-est de la Syrie.

L’OSDH a expliqué que l’avion était chargé de systèmes de défense aérienne, d’armes lourdes et de matériel militaire et logistique, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’intensification des activités militaires américaines dans la région ces dernières semaines.

Ce branle-bas de combat intervient alors qu’un chassé-croisé diplomatique tient en haleine les observateurs de la région. En effet, à Téhéran, Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a reçu lundi Alexandre Lavrentiev, représentant spécial du président russe pour la Syrie. Au cours de cet entretien, A Araqchi a salué « les positions fermes et fondées sur des principes de la Russie au Conseil de sécurité, notamment son refus d’exploiter le mécanisme de règlement des différends prévu par l’accord sur le nucléaire pour rétablir les résolutions révoquées relatives au dossier nucléaire iranien ».

De son côté, M. Lavrentiev a souligné « l’importance du partenariat stratégique entre l’Iran et la Russie », insistant « sur la nécessité de poursuivre les consultations entre les responsables des deux pays sur les questions régionales et internationales ».

Au cours de cet entretien, les deux parties ont également souligné « l’unité de la position irano-russe commune sur les développements régionaux ». Elles ont insisté « sur l’importance de préserver l’unité de la Syrie et de s’opposer à toute atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, tout en empêchant qu’elle ne devienne un terrain propice à la propagation du terrorisme ».

A rappeler que Damas mène des négociations avec lMoscou sur la révision des accords existants concernant la coopération entre les deux pays, y compris les questions relatives aux bases militaires, a déclaré Assaad el-Chibani, ministre syrien des Affaires étrangères, dans une interview accordée à la chaîne Al-Ikhbaria. Si le chef de la diplomatie syrienne a assuré qu’il n’y a pour l’instant aucun nouvel accord entre les parties, il a spécifié que lors des négociations entre les présidents russe et syrien Vladimir Poutine et Ahmed al-Chareh, qui se sont déroulées à Moscou le 15 octobre, la question du sort de l’ancien président Bachar al-Assad et des militaires qui ont quitté le pays a été abordée. Selon le ministre syrien des Affaires étrangères, les accords conclus par l’ancien gouvernement syrien sont inacceptables et ont été suspendus, et les démarches diplomatiques de la Syrie n’impliquent aucune concession en ce qui concerne les droits des Syriens. Il a ajouté que les relations avec la Russie, la Chine et l’Europe sont fondées sur le statut de la Syrie et doivent être utilisées dans l’intérêt du peuple.

A. el-Chibani a indiqué que la transformation en cours de la diplomatie syrienne constituait un tournant dans la représentation digne et naturelle de la Syrie sur la scène internationale. Il a expliqué que son département s’efforçait de surmonter les conséquences de la diplomatie précédente, qu’il a qualifiée de « chantage », au profit d’une approche ouverte au dialogue et à la coopération.

Le 15 octobre, le nouveau dirigeant syrien Ahmedal-Chareh a effectué sa première visite à Moscou. Il avait pris la tête du pays après la chute de B.el-Assad en décembre 2024. Les négociations entre les présidents russe et syrien ont duré plus de deux heures. Au cours de la réunion, V. Poutine a souligné que la Russie n’avait jamais lié le développement de ses relations avec la Syrie à des intérêts particuliers ou à la conjoncture politique. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a quant à elle indiqué que Moscou et Damas discutaient de la présence russe en Syrie et de la restructuration des installations militaires russes dans la république à huis clos. Elle a également précisé que le ministère russe de la Défense était l’autorité compétente en la matière et que le dialogue avec la partie syrienne, notamment entre les autorités militaires des deux pays, se poursuivait.