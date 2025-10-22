Transition chaotique en Syrie : Batailles rangées entre jihadistes à Idleb

Les forces de sécurité « ont encerclé le camp et lancé une vaste opération […] pour arrêter des Français réclamés par leur gouvernement », a affirmé Rami Abdel Rahman, directeur de l’Observatoire syrien droits de l’homme (OSDH). Dans un communiqué, le commandant des forces de la sécurité intérieure de la province d’Idleb (nord-ouest), le général Ghassan Bakir, a indiqué que le jihadiste français Oumar Diaby, alias Omar Omsen, avait refusé de se livrer aux autorités qui l’accusent « d’avoir enlevé une fillette des mains de sa mère dans cette région » et précisé qu’en conséquence les forces gouvernementales « encerclent entièrement » son camp situé proche de la frontière turque, mentionnant qu’il « utilisait les civils comme boucliers humains. »

Joint par l’AFP, le fils d’Omsen, jihadiste qui se fait appeler Jibril al-Mouhajer, a déclaré que « les affrontements ont commencé après minuit et se poursuivent », soulignant que le camp avait été bombardé et qu’il abrite « des femmes et des enfants ». Il a accusé le gouvernement français d’avoir demandé « que deux Français du groupe soient remis » aux autorités syriennes. Un habitant de la région de Harem, où se trouve le camp, près de la frontière turque, a affirmé avoir vu les forces gouvernementales acheminer des renforts vers le camp depuis mardi, notamment des véhicules équipés de mitrailleuses et entendre des explosions.

O. Omsen avait déjà été emprisonné par Hayat Tahrir al-Cham avant la chute du régime de Bachar el-Assad, avec l’interdiction de continuer à recruter des Français. Il aurait pourtant poursuivi ses activités jusqu’à cette opération de démantèlement. Le jihadiste français d’une cinquantaine d’années a affirmé avoir aidé les nouvelles autorités syriennes à faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Il disait se sentir trahi.

Les jihadistes français se font appeler « Firqat al-Ghouraba » [le groupe des étrangers, NDLR] et sont dirigés par O. Diaby, ex-délinquant franco-sénégalais devenu prêcheur. En septembre 2016, les États-Unis l’avaient qualifié de « terroriste international », soupçonné d’avoir convaincu de nombreux Français de rejoindre la Syrie. Ce dernier fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la justice française. Une « petite cinquantaine » de personnes feraient partie de son groupe, avaient indiqué par le passé des sources sécuritaires françaises à l’AFP.

La guerre civile déclenchée en 2011 en Syrie par la répression d’un soulèvement pro-démocratie avait attiré des milliers de jihadistes étrangers. Comme d’autres groupes extrémistes, ce groupe de Français semble être tombé en disgrâce depuis la prise du pouvoir en décembre 2024 par une coalition islamiste dirigée par Ahmed al-Charaa, qui tente de faire oublier son passé jihadiste.

O. Diaby avait eu des déboires avec le groupe HTS, que dirigeait A. al-Charaa et qui contrôlait l’enclave rebelle d’Idleb. Arrêté en août 2020, il a été libéré en février 2022 sans que les raisons de son arrestation ne soient communiquées. Après sa prise du pouvoir, A. al-Charaa a dissous le HTS, fer de lance de l’offensive rebelle contre Damas, et appelé tous les autres groupes armés à faire de même et à rejoindre les rangs de la nouvelle armée syrienne.

En décembre 2024, Olivier Christen, procureur antiterroriste français, avait déclaré au quotidien Le Figaro que « sur les 1 500 Français qui sont partis faire le jihad dans les années 2000, on compte 390 revenants en France, 500 décédés, une grosse centaine dans la poche d’Idleb, environ 150 détenus ou retenus dans le nord-est syrien et en Irak, mais aussi 300 disparus ».