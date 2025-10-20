Tragique accident à Phosboucraa à Laayoune : Trois ouvriers tués et un disparu dans une fosse

Le camion transportait trois ouvriers lorsque celui-ci a soudainement plongé dans une fosse remplie d’eau, causant la mort immédiate de deux d’entre eux. Le troisième ouvrier, secouru avec grande difficulté, a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Les équipes de secours continuent de chercher un quatrième ouvrier, disparu lors de l’accident.

L’opération de sauvetage s’est déroulée dans des conditions particulièrement ardues en raison de la profondeur de la fosse et de l’accès difficile au site de l’accident, rapportent les mêmes sources.

Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident et établir les responsabilités.