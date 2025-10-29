Close Menu
Trafic maritime : Reprise de la connexion Cadix-Casablanca

Le port de Cadix en Espagne a repris le transport de conteneurs avec le Maroc grâce à une nouvelle route maritime le reliant au port de Casablanca, après plusieurs années d'interruption.
Cette nouvelle route maritime, opérée par Tailwind Shipping Lines dans le cadre du DEX (Dolphin Express Service), relie les ports de Moerdijk (Pays-Bas), Anvers (Belgique), Setúbal (Portugal), Cadix, Casablanca (Maroc) et Barcelone, avant de se diriger vers les ports asiatiques, rapportent des médias ibériques.

La route est devenue opérationnelle avec l’accostage du navire «Panda 004» au port de Cadix, où il a été accueilli par une cérémonie officielle marquant le premier voyage sur ce trajet. Il est prévu que les navires «Panda 003» et «Panda 005» rejoignent dans les semaines à venir pour assurer la régularité du service.

Selon l’Autorité portuaire de Cadix, ce lien maritime rouvre un canal commercial direct avec le Maroc, qui devrait stimuler l’activité d’exportation et d’importation entre l’Andalousie et l’Afrique du Nord, offrant de nouvelles options pour le transport de marchandises et diversifiant les routes maritimes.

