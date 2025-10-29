Washington a informé Bucarest et d’autres alliés de l’OTAN de son intention de réduire le nombre de soldats américains en Europe, selon un communiqué publié sur le site du ministère roumain de la Défense. Les États-Unis ont précisé auprès du ministère roumain qu’ils allaient ajuster la présence de leurs troupes dans le pays, notamment sur la base aérienne Mihail Kogalniceanu, dans le cadre d’une réévaluation plus large de leur dispositif militaire.

Au début du mois de septembre, les États-Unis avaient déjà annoncé vouloir réduire certaines aides militaires destinées aux pays d’Europe de l’Est voisins de la Russie. L’objectif serait d’encourager les États européens à investir davantage dans leur propre défense. En parallèle, les alliés européens s’apprêtent à financer l’achat d’armes US pour un montant avoisinant les deux milliards de dollars, destinées à soutenir l’Ukraine. Selon Matthew Whitaker, représentant permanent des États-Unis auprès de l’OTAN, les premiers fonds devraient être débloqués dans les mois à venir, et la rencontre des ministres des Affaires étrangères, prévue début décembre, devrait entériner l’accord. Cette initiative s’appuie sur une liste prioritaire des besoins militaires de l’Ukraine, connue sous l’acronyme PURL, mise à jour par les autorités ukrainiennes. Cette liste regroupe, par tranches de 500 millions de dollars environ, les équipements jugés les plus urgents. Ensuite, les États membres de l’OTAN déterminent entre eux qui se charge de fournir ou de financer chacun des éléments. Une enveloppe initiale de deux milliards de dollars a déjà été attribuée, et les premières livraisons d’armes ont eu lieu à la mi-octobre.

Tout cela intervient à l’heure où la Russie mène, à son rythme, l’ « Opération Spéciale » menée en Ukraine. Plus, cette guerre a permis à La Défense russe de revoir ses défaillances et de mettre en place de nouvelles armes dissuasives. Testé avec succès, le missile russe Bоurévestnik pourrait contourner les systèmes de défense antimissile américains, dont le projet « Golden Dome » lancé non sans emphase par l’actuel chef de la Maison Blanche. Selon The Wall Street Journal, cette capacité offrirait à Moscou un levier majeur dans de futurs pourparlers sur le contrôle des armements. Le projet de défense antimissile baptisé « Golden Dome », voulu par Donald Trump, avec 175 milliards de dollars à la clé, est conçu pour intercepter les missiles balistiques intercontinentaux grâce à une architecture complexe, incluant des satellites orbitaux et plusieurs couches de détection et d’interception. Pourtant, cette stratégie pourrait déjà être dépassée par la technologie russe. Selon The Wall Street Journal, dans un article publié mardi, le missile de croisière russe Bоurévestnik, récemment testé avec succès, constituerait une menace pour le futur système de défense américain. Ce missile, doté d’un moteur nucléaire lui offrant une portée théoriquement illimitée, évolue à très basse altitude, ce qui le rend difficilement détectable par les systèmes conçus pour intercepter des cibles évoluant à haute altitude.

Lors d’une réunion filmée avec le chef d’état-major Valéry Guérassimov, le président Vladimir Poutine a confirmé le succès des essais réalisés le 21 octobre. La fusée aurait parcouru 14 000 kilomètres en 15 heures de vol continu, effectuant plusieurs manœuvres horizontales et verticales. V. Guérassimov a souligné que ce test avait démontré les capacités du missile à échapper aux systèmes de défense antimissile et de défense aérienne. Poutine a qualifié le Bоurévestnik de « matériel unique dont personne d’autre ne dispose », selon les images diffusées par le Kremlin.

The Wall Street Journal indique que cette nouvelle capacité pourrait donner à Moscou un avantage lors d’éventuelles discussions sur le contrôle des armements, un domaine de plus en plus tendu depuis que Washington a abandonné plusieurs traités historiques, dont celui sur la défense antimissile en 2002. D’après le journal américain, « cela pourrait donner à Moscou un levier potentiel dans les négociations si elles reprennent ». Le Bоurévestnik, connu sous le nom de code OTAN « Skyfall », est un missile à propulsion nucléaire qui peut voler pendant des jours en contournant les radars ennemis. Son développement aurait débuté en réponse directe à la politique de défense américaine post-11 septembre, jugée par la Russie comme une tentative de neutraliser sa capacité de riposte nucléaire. La Russie avait alors décidé de développer des armes « asymétriques » capables de rétablir l’équilibre stratégique.

En réponse à ce test, D. Trump a réagi en vantant la puissance des forces navales américaines, évoquant un « grand sous-marin nucléaire au large des côtes russes ». Il a toutefois déclaré : « Au lieu de tester des missiles, ils feraient mieux de mettre fin à ce conflit. » La Russie ne se limite pas à des démonstrations de force : le président Poutine a évoqué la nécessité de « déterminer les utilisations possibles » du Bоurévestnik et de préparer l’infrastructure pour son déploiement dans les forces armées. La simple existence de cette arme pourrait donc redéfinir l’équilibre stratégique mondial, selon le journal américain. Les experts cités soulignent que « le Bоurévestnik donne à Moscou un nouveau levier dans la discussion sur les systèmes de défense stratégique, et un outil de dissuasion efficace face aux ambitions américaines ».