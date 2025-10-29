Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Tourisme : Un atelier dédié au marché américain

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT) ont organisé, lundi, un workshop sous le thème « Morocco & The American Traveler : Strategy in Action », à destination de plus de 100 opérateurs touristiques.
Perspectives MedBy Economie 1 Min Read
Tourisme : Un atelier dédié au marché américain

L’objectif consiste, assure un communiqué ad hoc, à « préparer les professionnels marocains à mieux cerner les spécificités d’un marché américain à fort potentiel, à adapter leur offre et à structurer une montée en puissance opérationnelle ».

Les nouvelles liaisons aériennes directes avec les États-Unis ont en effet permis d’accroître le nombre de visiteurs. Dans ce contexte, « cette rencontre vise à sensibiliser les opérateurs marocains sur les enjeux du marché américain, à assurer leur montée en compétence pour saisir ce marché stratégique ainsi qu’à prévoir l’adaptation de l’offre touristique marocaine aux attentes du voyageur américain sensibles à la valeur perçue, aux expériences immersives et à la durabilité ».  En 2024, le Maroc a accueilli plus de 400 000 visiteurs américains. L’objectif de l’ONMT est d’atteindre 1 million de touristes américains par an à moyen terme, en capitalisant sur l’ouverture successive des lignes directes depuis et vers Atlanta, New York, Washington Miami, ou encore Montréal.

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.