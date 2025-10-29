Tourisme : Un atelier dédié au marché américain

L’objectif consiste, assure un communiqué ad hoc, à « préparer les professionnels marocains à mieux cerner les spécificités d’un marché américain à fort potentiel, à adapter leur offre et à structurer une montée en puissance opérationnelle ».

Les nouvelles liaisons aériennes directes avec les États-Unis ont en effet permis d’accroître le nombre de visiteurs. Dans ce contexte, « cette rencontre vise à sensibiliser les opérateurs marocains sur les enjeux du marché américain, à assurer leur montée en compétence pour saisir ce marché stratégique ainsi qu’à prévoir l’adaptation de l’offre touristique marocaine aux attentes du voyageur américain sensibles à la valeur perçue, aux expériences immersives et à la durabilité ». En 2024, le Maroc a accueilli plus de 400 000 visiteurs américains. L’objectif de l’ONMT est d’atteindre 1 million de touristes américains par an à moyen terme, en capitalisant sur l’ouverture successive des lignes directes depuis et vers Atlanta, New York, Washington Miami, ou encore Montréal.