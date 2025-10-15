Tourisme culturel durable : Un plan d’accélération pour sortir le produit Ouarzazate de l’hibernation

Plusieurs actions structurantes sont actuellement en cours, organisées autour de trois axes : Le renforcement de l’hébergement et le développement de l’animation pour lesquels un budget global de 820 MDH a été mobilisé, ainsi que l’amélioration de la connectivité aérienne.

Un vaste programme de réhabilitation est en cours. Neuf hôtels stratégiques, fermés depuis quelques années, ont trouvé repreneurs, et deux d’entre eux, la Résidence Karam et l’Amanar Hotel, ont déjà rouvert, marquant un signe tangible de reprise. Ce plan permettra l’ajout de près de 1800 lits supplémentaires. En parallèle, une opération de mise aux normes de 75 établissements a été lancée avec les autorités afin de classer 1 400 lits additionnels. Le plan d’accélération inclut également deux grands projets structurants destinés à diversifier l’offre culturelle et d’animation. La Place Jamaâ Al Fan et la place Kasbah de Taourirt, actuellement en réhabilitation, accueilleront dès la fin de l’année 2025 des espaces modernes dédiés à la culture, au patrimoine et à la convivialité, avec les premiers événements d’animation culturelle programmés dès octobre 2025. À Ksar Aït Benhaddou, site classé UNESCO, deux places emblématiques seront également aménagées pour accueillir expositions et événements culturels. Pour ces aménagements, les appels d’offres ont déjà été lancés, et leur ouverture est prévue au cours du deuxième semestre 2026.

Enfin, le programme GO SIYAHA, accompagne actuellement 35 projets innovants dans la région, allant de l’hébergement authentique aux expériences culturelles immersives.

La ligne Ouarzazate–Londres et le renforcement des capacités en provenance de la France et de l’Espagne ont permis une augmentation de 33% du nombre de sièges par rapport à 2019. Plusieurs autres lignes sont en cours d’étude pour renforcer l’accessibilité de la destination. Les premiers résultats de ce plan sont déjà perceptibles : le tourisme à Ouarzazate renoue avec la croissance avec à fin août 2025, des arrivées à l’aéroport en progression de +34% par rapport à 2019. Les effets les plus visibles se feront sentir à partir de 2026, lorsque l’ensemble des projets en cours aura été achevé.