Tomates marocaines à l’export : Lorsque les Européens font la fine bouche…

Depuis 2023, le Maroc s’est imposé comme le premier fournisseur non européen de tomates vers l’Union européenne, grâce à la qualité de sa production et à la rigueur de ses contrôles. Mais cette montée en puissance s’accompagne, selon l’Apefel, de « tentatives répétées de dénigrement » à caractère économique.

Les chiffres officiels semblent lui donner raison : sur 5 502 notifications relatives à des produits végétaux importés dans l’UE entre 2020 et 2025, seules 49 concernaient le Maroc — soit moins de 1 %. « Ces données confirment la fiabilité du dispositif de contrôle marocain, piloté par l’ONSSA, reconnu pour son haut niveau d’exigence et de transparence », souligne l’association.

La récente publication de l’UFC-Que Choisir en France, évoquant la présence de «plusieurs résidus» dans des tomates marocaines, a ravivé la polémique. L’Apefel rappelle que la détection de traces de résidus ne signifie pas dépassement des seuils autorisés. « Ces faibles doses, comparables à celles observées dans les produits européens, ne présentent aucun risque pour la santé du consommateur », précise-t-elle. Pour les producteurs marocains, la question sanitaire est « instrumentalisée à des fins protectionnistes » afin de restreindre l’accès des produits du Royaume au marché européen.

L’association appelle à un débat « fondé sur la transparence et la coopération » et réaffirme son engagement à maintenir une production respectueuse des normes internationales et des principes de la concurrence loyale.