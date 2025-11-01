Théâtre : INJI partage son expérience à Shanghai

La pièce « Ah ou Berrdat » est l’un des plus grands succès de la saison théâtrale 2024-2025. Produite par le Théâtre Mohammed V, elle mêle jeu théâtral et chant, avec une narration maîtrisée qui offre au spectateur une expérience esthétique riche et harmonieuse.

Le spectacle est mis en scène par Dr Mahmoud Chahdi, sur un texte du Dr Ahmed Sbiaa. La scénographie et les lumières sont signées Dr Tarik Ribh, tandis que les costumes et la technique sonore sont assurés par l’artiste Asma Hamouch. Les rôles sont interprétés par Jalila Talemsi, Zaynab Alji, Abderrahim Tamimi et Said Amel. Quant aux chansons et compositions musicales sont de Dalal Bernoussi, les paroles sont signées Tarik Ribh, et l’accompagnement musical est assuré par Nabil Essenhaji. La régie est confiée à Hassan Biyi et Azeddine Aka.

La pièce « Ah ou Berrdat » a remporté plusieurs distinctions lors de la 24e édition du Festival national du théâtre de Tétouan, parmi lesquelles le Prix de la meilleure interprétation féminine pour Jalila Talemsi, le Prix de la meilleure interprétation masculine pour Said Amel, le Prix de la meilleure écriture dramatique pour Ahmed Sbiaa et le Prix de la meilleure mise en scène pour Mahmoud Chahdi.

La pièce a reçu un large écho dans le milieu théâtral marocain, saluée par les critiques, les journalistes et les amateurs de théâtre, à l’instar d’autres créations de la troupe INJI telles que Exercices de tolérance, Bain-Bain ou Le Fahamatour. La troupe continue de renforcer sa présence artistique au niveau national et international. Elle a déjà présenté ses œuvres devant des publics variés à Paris, Berlin, Bruxelles, Montréal, Rome, Tunis, Le Caire, Bagdad et Doha.