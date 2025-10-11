Tension socio-économique : Les Marocains de plus en plus dépressifs !

Selon le document, le Maroc partage avec la Tunisie une problématique centrale : l’écart marqué entre zones urbaines et rurales. Dans les campagnes, le manque d’opportunités économiques réduit la possibilité pour les habitants de générer des revenus stables, ce qui entraîne migrations, éclatement des familles, pressions financières et souffrances psychologiques. Ces éléments favorisent l’aggravation des troubles dépressifs, particulièrement chez les jeunes et les adultes.

Toujours d’après le rapport, le Maroc se classe troisième en Afrique, derrière la Tunisie et le Lesotho, ce dernier enregistrant environ 6 631 cas (6,89 % de la population). Suivent ensuite le Gabon (5 857 cas, 6,16 %), le Cap-Vert (5 851 cas, 6,09 %), la République du Congo (5 707 cas, 5,78 %), la Libye (5 554 cas, 5,72 %), l’Afrique du Sud (5 415 cas, 5,56 %), l’île Maurice (5 317 cas, 5,44 %) et la Guinée équatoriale (5 304 cas, 5,49 %).

Le rapport note que ces pays font face à des défis communs : disparités économiques, chômage élevé, tensions politiques, pressions sociales, mais aussi faiblesse des infrastructures sanitaires et manque de sensibilisation autour de la santé mentale.

Dans ce contexte, le Maroc a entrepris ces dernières années plusieurs démarches stratégiques : élargissement des structures de santé mentale, augmentation du nombre de centres et d’hôpitaux spécialisés, mais aussi formation de médecins généralistes afin de faciliter le dépistage précoce et la prise en charge des cas de dépression. L’objectif affiché est de renforcer la capacité du système de santé à intervenir dès les premières manifestations des troubles.

Le rapport d’African Exponent souligne que les campagnes nationales de sensibilisation visent à briser la stigmatisation qui entoure encore les maladies psychiques, tout en incitant écoles et universités à intégrer des services de conseil psychologique dans leurs programmes. Une démarche qui permet de doter les jeunes d’outils pour mieux affronter les difficultés psychosociales. Le document relève également que le Maroc s’inspire d’expériences menées dans d’autres pays africains ayant choisi d’intégrer la santé mentale aux soins de santé primaires, en formant infirmiers et médecins et en développant des programmes communautaires. La Tunisie et le Lesotho, par exemple, ont mis en place de vastes campagnes de sensibilisation, des dispositifs de soutien psychologique pour la jeunesse et des services de conseil accessibles dans les milieux urbains comme ruraux, avec une attention particulière à la prévention précoce et à l’intervention rapide.

Le Royaume développe par ailleurs une infrastructure numérique au service de la santé mentale : applications d’accompagnement psychologique, lignes d’écoute téléphonique et intégration de la santé mentale dans les programmes de formation professionnelle, afin de garantir un accès plus rapide et efficace aux soins. Toutes ces initiatives visent à faire de la santé mentale un axe essentiel des politiques nationales de développement social et sanitaire, en intégrant le bien-être psychologique dans les stratégies d’emploi, d’éducation et de jeunesse.

Le rapport ajoute que le Maroc cherche aussi à renforcer les programmes destinés à réduire les pressions psychologiques liées à la migration interne, à la séparation des familles et aux difficultés économiques, notamment par le soutien aux ménages et aux communautés locales, la mise en place de centres de conseil en zones rurales et l’amélioration de l’accès aux services spécialisés.

En conclusion, malgré les défis, le rapport constate que le Maroc progresse de manière notable par rapport à d’autres pays africains, grâce à une stratégie intégrée reposant sur les infrastructures, la sensibilisation, la formation et le soutien communautaire. Une dynamique qui traduit l’engagement du Royaume à traiter la problématique de la dépression et à inscrire la santé mentale parmi ses priorités nationales, dans l’optique d’assurer le bien-être et la stabilité sociale sur le long terme.