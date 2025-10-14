Tension politico-économique entre Pékin et Washington: Effets collatéraux de la guerre des taxes…

Concrètement, les navires fabriqués en Chine ou dans un autre pays, mais détenus ou opérés par une entité chinoise, vont devoir payer des frais spécifiques. Les armateurs occidentaux ne sont pas épargnés, car ils possèdent une flotte importante de navires fabriqués en Chine. Pour Washington, il s’agit de contrer la domination chinoise dans la construction de navires de commerce et relancer leur construction aux États-Unis. Les chantiers US ne représentent plus que 0,1% de la construction navale mondiale.

Une enquête menée sous l’administration de l’ancien président Joe Biden avait conclu que la Chine utilisait des politiques et pratiques inéquitables pour dominer les secteurs du fret, de la logistique maritime et de la construction navale. Autant de pratiques ouvrant la voie à des pénalités américaines. La Chine a riposté vendredi en déclinant des mesures restrictives similaire. Pékin taxera également les bateaux et les armateurs américains qui accosteront dans les ports chinois. Mardi 14 octobre, Pékin a déclaré avoir commencé à prélever des nouveaux frais de port aux navires détenus, opérés ou construits aux États-Unis ou battant pavillon US. D’après les précisions relayées par la télévision publique CCTV, une exemption est notamment en place pour les navires bâtis en Chine. Les effets de ces mesures seront plus pénalisants pour la Chine que pour les États-Unis, qui construisent très peu de navires de commerce. Mais une chose est sûre : cette nouvelle escalade va encore plus compliquer le commerce mondial déjà perturbé par les taxes douanières décidées par Donald Trump. Le dossier des terres rares occupe déjà les devants de la scène.

Ainsi, l’Union européenne va discuter avec ses partenaires du G7 d’une « réponse coordonnée » aux restrictions annoncées la semaine dernière par la Chine sur les exportations de technologies liées aux terres rares, a-t-elle annoncé mardi. Ces contrôles « ont déjà contraint certaines entreprises européennes à suspendre leur production, provoquant des dégâts économiques réels », a déclaré à la presse Maros Sefcovic, Commissaire européen chargé du Commerce, à l’issue d’une réunion ministérielle au Danemark.

Mais la guerre anti-chinoise prend une autre ampleur. En effet, le gouvernement néerlandais a fait usage d’une loi datant de la guerre froide pour mettre sous tutelle l’entreprise Nexperia pourtant passée sous pavillon chinois en 2018. Les autorités de La Haye soutenues par Bruxelles mettent en avant la « sécurité nationale » et le risque posé pour les approvisionnements de l’industrie européenne.

Le ministère néerlandais des Affaires économiques constate que les opérations de Nexperia en Europe sont compromises de manière inacceptable. Cette situation soulève l’inquiétude du gouvernement quant à la disponibilité de semi-conducteurs critiques pour l’industrie européenne. » Le communiqué publié sur le site de l’entreprise met directement en cause le PDG chinois de l’entreprise, Zhang Xuezheng, pour justifier cette mise sous tutelle. Pour cela, le gouvernement s’est appuyé sur une loi de 1952 quand, en pleine guerre froide, la Haye cherchait les moyens de garantir l’accessibilité de ses entreprises et de ses citoyens à des biens essentiels. Cette loi autorise le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence nationale.

Nexperia est basée à Nijmegen, ville moyenne de l’est des Pays-Bas, située près de la frontière allemande, mais elle emploie plus de 12 500 personnes à travers le monde, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Elle produit des semi-conducteurs utilisés dans l’industrie, l’automobile et l’électronique grand public. En 2018, l’ancienne filiale de Philips est rachetée par Wingtech Technology, entreprise semi-publique chinoise cotée à la Bourse de Shanghai. Concrètement, le texte de loi auquel le gouvernement néerlandais a eu recours lui a permis d’évincer le PDG chinois de Nexperia. Pour une période d’un an, l’entreprise a aussi interdiction de délocaliser tout ou partie de ses activités, de renvoyer des cadres ou de prendre la moindre décision sans l’aval des autorités néerlandaises. Une mesure qui a reçu le soutien explicite de la Commission européenne à Bruxelles.

Comme on pouvait s’y attendre, la situation a suscité la colère de Pékin. Même si Nexperia dispose d’usines en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Philippines et en Malaisie, une de ses usines d’assemblage se trouve en Chine. Les autorités chinoises ont immédiatement pris des mesures pour empêcher que les produits qui y sont fabriqués sortent du pays. Les activités de Nexperia étaient, de toute façon, menacées, puisque l’administration Trump avait pris la décision le mois dernier d’inscrire toutes les filiales d’entreprises chinoises à l’étranger sur la liste des entités soumises à un contrôle stricte des exportations. Autrement dit, Nexperia produisant des technologies sensibles à usage potentiellement militaire et son propriétaire étant chinois, Washington s’arrogeait un droit de regard sur ses exportations.

L’entreprise était donc prise en étau dans la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis et, avec cette prise de contrôle, le gouvernement néerlandais a choisi le camp de Washington. Le communiqué publié sur le site de l’entreprise se dit d’ailleurs confiant qu’une solution pourra être trouvée avec les autorités américaines. Le lobby des producteurs de semi-conducteurs en Chine s’en inquiète, accusant les Pays-Bas d’abuser du concept de « sécurité nationale » pour prendre des décisions qu’il qualifie de discriminatoires. Une prise de position quelque peu hypocrite tant la Chine n’a pas hésité ces derniers mois à user et abuser du concept pour répliquer à Washington. Tout récemment, elle a ainsi imposé de nouvelles restrictions sur les exportations de terres rares, minéraux essentiels pour la production de semi-conducteurs… au nom de sa sécurité nationale.

Force est de souligner aussi qu’à Taïwan, pareil tsunami a déjà été ressenti. Ainsi, l’ile vient d’annoncer son refus de fabriquer sur le sol américain la moitié des puces qu’elle vend aux États-Unis. C’est ce qu’a indiqué le gouvernement, mercredi 1er octobre, en pleines négociations sur les droits de douane entre Taipei et Washington. Taïwan répond ainsi au secrétaire américain au commerce qui proposait aux Taïwanais de délocaliser aux États-Unis 50% de la production de semi-conducteurs destinée au marché américain et utilisée notamment pour la défense et l’intelligence artificielle.