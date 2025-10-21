Taux d’inflation : La valse des prix imputable à l’international, selon les Finances

En réponse, la ministre, membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), a attribué cette flambée à « des crises successives et complexes d’envergure internationale, qui ne concernent pas uniquement notre pays ». Elle a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour « préserver le pouvoir d’achat des citoyens », mentionnant notamment la création de « commissions d’inspection des prix » et la « subvention de plusieurs produits de première nécessité ».

Une explication jugée insuffisante par les députés istiqlaliens, qui ont critiqué le fait que les « grands spéculateurs » et les « grandes surfaces » échappent aux campagnes d’inspection menées par le gouvernement, lesquelles visent « uniquement les petits commerçants ».

La question de la hausse des prix et du pouvoir d’achat s’annonce déjà comme un enjeu majeur de la campagne électorale des législatives de 2026.

Interpellée par le même groupe sur « les problèmes liés à l’aide sociale directe », la ministre a indiqué que moins de 1,3% des demandes de bénéfice des aides sociales directes sont refusées chaque mois en 2025. La responsable a fait savoir que le nombre de ménages bénéficiaires du programme d’aide sociale directe atteint 3,9 millions actuellement, contre 2,6 millions en janvier 2024. Et de noter que 62% des ménages bénéficiaires reçoivent des aides relatives à la protection contre les risques liés à l’enfance, tandis qu’un tiers bénéficie d’aides forfaitaires.

S’agissant des demandes rejetées, la ministre a précisé que ces cas s’expliquent par l’évolution de la situation du ménage ou de ses membres, soulignant que ledit programme constitue un chantier Royal stratégique, mis en œuvre dans un cadre institutionnel et juridique clair, transparent et équitable, reposant sur le Registre social unifié.