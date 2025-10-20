Supercoupe de la CAF : La RSB coiffée au poteau par les Pyramids FC

Face au champion d’Afrique en titre, les Berkanis vainqueurs de la Coupe de la CAF, ont perdu leur titre qu’ils défendaient en Egypte au stade du 30 Juin du Caire. Avec cette victoire, le club Pyramids remporte la première Supercoupe d’Afrique de son histoire, confirmant ainsi son ascension sur la scène du football africain, après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière.

La mi-temps s’est achevée sur un score nul malgré une forte intensité de jeu, puis en seconde période, les Pyramids sont revenus sur le terrain avec plus de détermination et une stratégie clairement offensive.

La Renaissance de Berkane a été mise en difficulté à plusieurs reprises jusqu’au seul but de la rencontre inscrit à la 75e minute par l’attaquant congolais Fiston Mayele.

Après ce but, la Renaissance de Berkane a tenté de revenir au score à travers plusieurs attaques organisées. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de volonté et de détermination, mais le manque d’efficacité offensive, combiné à la solidité défensive du club égyptien, les a empêchés d’atteindre les filets adverses.

Il est à noter que les internationaux marocains Mohamed Chibi et Walid El Karti ont disputé la rencontre en tant que titulaires avec Pyramids.