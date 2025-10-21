Stratégie pour l’emploi : Ce que suggère l’IRES

Selon l’étude de l’IRES publiée récemment, le Maroc doit désormais passer d’une croissance quantitativement soutenue à une croissance réellement inclusive, capable de générer des emplois durables et de qualité. Le rapport souligne que l’essentiel n’est pas seulement de créer de la valeur ajoutée, mais de transformer cette richesse en opportunités professionnelles pour les jeunes, les femmes et les diplômés, catégories les plus exposées au chômage.

L’une des pistes majeures avancées par l’IRES concerne le ciblage sectoriel. L’économie marocaine est invitée à orienter davantage ses efforts vers les secteurs porteurs de demain, en particulier les énergies renouvelables, les industries liées à l’intelligence artificielle, les services numériques et les métiers de l’économie verte. L’institut estime que ces domaines peuvent devenir des réservoirs d’emplois, à condition de mettre en place des politiques de formation adaptées. L’étude insiste aussi sur le ciblage des groupes vulnérables. Les jeunes et les femmes doivent bénéficier de dispositifs spécifiques favorisant leur insertion. Le renforcement de l’entrepreneuriat féminin et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets figurent parmi les leviers cités. L’objectif est d’élargir la base active et de réduire le taux d’inactivité, qui atteint des niveaux préoccupants au Maroc.

Du côté des entreprises, le rapport appelle à stimuler la compétitivité en améliorant l’accès au financement, en simplifiant les procédures administratives et en renforçant la culture managériale. Selon l’IRES, une plus grande ouverture sur l’innovation et une meilleure intégration des PME dans les chaînes de valeur mondiales sont essentielles pour générer un tissu productif créateur d’emplois.

La formation et l’éducation constituent un autre pilier central. L’étude rappelle la nécessité d’un meilleur alignement entre les compétences développées par le système éducatif et les besoins réels du marché du travail. La valorisation de la formation professionnelle et technique est jugée indispensable pour combler le déficit de qualifications dans les secteurs stratégiques.

Enfin, l’institution souligne l’importance d’adapter le marché du travail aux mutations en cours : vieillissement de la population, transition écologique, digitalisation et nouvelles formes d’organisation du travail. L’IRES plaide pour des mécanismes flexibles capables de protéger les travailleurs tout en accompagnant ces transformations rapides. L’étude trace ainsi les contours d’une croissance créatrice d’emplois, en s’inspirant des expériences internationales réussies comme la Malaisie, la Corée du Sud ou le Vietnam. Pour l’IRES, la clé réside dans une approche intégrée, combinant réformes structurelles, politiques actives de l’emploi et investissements ciblés.