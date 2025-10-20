Close Menu
Sports équestres : Rabat accueille le Grand prix du Longines Global Champions Tour

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé le Grand prix de Rabat 2025 du Longines Global Champions Tour, une prestigieuse compétition qui consolide la position du Maroc comme acteur incontournable du calendrier équestre international. Le Grand Prix de Rabat a été remporté par la cavalière monégasque Anastasia Nielsen.
Le Prince Héritier a remis le Grand Prix de Rabat 2025 du Longines Global Champions Tour à la cavalière monégasque Anastasia Nielsen, qui a occupé la première place du classement, alors que les 2e et 3e places sont revenues respectivement au Danois Andreas Schou et à l’Irlandais Denis Lynch.

Le Prince Héritier a, par la suite, posé pour une photo souvenir avec les trois cavaliers vainqueurs. Pour la deuxième fois, la ville de Rabat a accueilli, du 17 au 19 octobre, la 15e étape du Longines Global Champions Tour 2025 qui a mis en compétition les meilleurs cavaliers du classement mondial Longines. L’étape de Rabat, qui a eu lieu après celles tenues dans des villes comme Doha, Madrid, Shanghai, Londres, New York, Paris et Rome, revêt une dimension encore plus stratégique puisqu’il s’agit de l’avant-dernière étape avant la finale de Riyad, en Arabie Saoudite, et les prestigieux Global Champions Playoffs à Prague, en Tchéquie.

En 2024, la capitale du Royaume avait marqué l’histoire en devenant la première ville africaine à accueillir le prestigieux Longines Global Champions Tour, confirmant la place de Rabat parmi les grandes destinations mondiales du saut d’obstacles et confortant la position du Maroc en tant que terre de grands événements équestres internationaux.

Accueillant chaque année des compétitions de premier plan qui attirent l’élite mondiale, comme le Salon du Cheval d’El Jadida ou le Morocco Royal Tour, le Royaume du Maroc a su constituer une solide expérience dans l’organisation de grands événements équestres conformes aux standards internationaux les plus exigeants. Il en est ainsi du Longines Global Champions Tour, la plus grande série de saut d’obstacles au monde, qui promeut l’excellence dans les sports équestres, mettant en valeur les plus hauts niveaux de compétition et d’esprit sportif.

