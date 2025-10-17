Soutien militaire à Israël : La France s’exécute !

À travers des documents internes et des données d’expédition, le média d’investigation indique que le transporteur UPS a pris en charge mercredi 15 octobre huit colis contenant des alternateurs produits par l’entreprise française Sermat, spécialisée dans les équipements destinés à l’aéronautique, à l’armement et à l’espace. Ces générateurs doivent équiper des drones Hermes 900, déployés massivement par l’armée israélienne dans la bande de Gaza. La livraison est prévue pour le 20 octobre à Karmiel, dans le nord d’Israël. Il s’agit, selon Disclose, du quatrième contrat documenté entre une entreprise française et un fournisseur militaire israélien depuis le début du conflit en octobre 2023. Outre les alternateurs, Sermat a également expédié 171 actionneurs à Elbit Systems, utilisés pour le pilotage et la stabilisation des drones. Ces exportations, dont plus des trois quarts ont été réalisées par avion depuis 2024, représentent un montant total de 843 300 euros.

Ces pièces peuvent être intégrées aux drones Hermes 900 mais aussi Hermes 450, impliqués dans plusieurs frappes controversées à Gaza, notamment celle du 15 mars 2024 contre un convoi humanitaire, et celle du 1er avril qui a coûté la vie à sept membres de l’ONG World Central Kitchen, selon le quotidien israélien Haaretz. Le média français souligne que ces composants ne sont pas classés comme matériel militaire ni comme biens à double usage par les autorités françaises. En conséquence, aucune licence d’exportation n’est requise. Un classement validé par Bercy dès 2012, malgré l’avis contraire des douanes. À ce jour, ni le ministère de l’Économie ni celui des Armées n’a donné suite aux sollicitations de Disclose.

Ces nouvelles révélations contredisent les déclarations de Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui affirmait encore le 14 octobre à l’Assemblée nationale qu’ « aucune arme française n’est allée à la destination de Tsahal ». Si les équipements ne sont pas officiellement des armes, leur usage opérationnel par l’armée israélienne dans un contexte de violations documentées du droit international pose la question de la responsabilité indirecte de la France.

Contrairement à d’autres pays européens comme l’Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique, qui ont suspendu tout ou partie de leurs exportations vers Israël, la France n’a jamais interrompu ses livraisons. En 2024, elle a officiellement exporté pour 27,1 millions d’euros d’équipements militaires vers Israël, auxquels s’ajoutent 74 millions d’euros de biens à double usage.

L’association JURDI (Juristes pour le respect du droit international) a saisi le Conseil d’État au printemps, dénonçant un « excès de pouvoir » de la part du gouvernement. Elle réclame une astreinte financière contre l’État pour son inaction face au risque de génocide, reconnu par la Cour internationale de Justice depuis janvier 2024.

On notera aussi que la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a annoncé jeudi avoir déposé plainte à Paris contre les plateformes de location de courte durée Airbnb et Booking.com, les accusant de complicité et de recel aggravé de crimes de guerre pour leurs activités dans les colonies israéliennes situées en territoires palestiniens. Selon la plainte déposée par l’avocat Patrick Baudouin, ces entreprises « permettent et facilitent, directement ou indirectement, la création et l’extension des colonies israéliennes », tout en tirant « des profits colossaux ». La LDH estime que les deux plateformes favorisent un « tourisme d’occupation » contraire au droit international.

En effet, les descriptions en ligne présentent souvent les sites religieux et lieux d’intérêt voisins, tels que la mosquée d’Omar ou la basilique de la Nativité, contribuant ainsi, selon la LDH, à « entretenir un tourisme d’occupation ».

Pour rappel, Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, a récemment dénoncé un tourisme qui « légitime l’annexion ». Selon un rapport du Guardian publié en février 2025, plus de 400 annonces, soit environ 760 chambres, seraient disponibles dans les colonies illégales, générant un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 3 millions d’euros. Cependant, Airbnb conteste ces montants et assure reverser les bénéfices tirés des réservations effectuées dans les zones de conflit, notamment en Cisjordanie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud.

Des plaintes similaires ont été déposées dans d’autres pays européens. Aux Pays-Bas, quatre ONG ont attaqué Booking.com en novembre 2023 pour blanchiment de profits issus de ces activités, tandis qu’en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, d’autres organisations ont poursuivi Airbnb pour complicité de crimes de guerre.

Selon les chiffres officiels palestiniens, plus de 1 050 Palestiniens ont été tués, environ 10 300 blessés et plus de 20 000 arrêtés, dont 1 600 enfants, en Cisjordanie occupée depuis le début de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza il y a deux ans. Dans un avis historique publié en juillet dernier, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l’occupation israélienne des territoires palestiniens et a appelé à l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Dérives médiatiques

Les scandales se suivent en France. En effet, CGT France Télévisions a vivement dénoncé, dans un communiqué daté du 13 octobre 2025, un article publié sur le site de France 3 Île-de-France à propos de la commémoration du 7 octobre, estimant qu’il posait de « graves problèmes déontologiques ». Le syndicat a estimé que le texte, intitulé « On pense à ceux qui sont revenus, à ceux qui ne reviendront jamais, et à ceux qu’on espère encore. Paris commémore les victimes du 7 octobre », relevait d’une approche « clairement communautariste ». Selon la CGT, l’article « n’adopte qu’un seul point de vue, celui d’une communauté juive qui se sent légitimement meurtrie par ce massacre, mais sans jamais le restituer dans un conflit plus large ».

Le syndicat reproche également au texte de reprendre « une bonne part des thèses du Crif » (Conseil représentatif des institutions juives de France), et de manquer de mise en perspective, affirmant qu’un article similaire sur « d’autres minorités », notamment musulmanes, « ne serait jamais passé sur FTV ».

La CGT France Télévisions dénonce par ailleurs plusieurs affirmations jugées « fausses ou biaisées », comme celle sur les enfants Bibas, qualifiés de « tués à main nue », ce qui, selon le communiqué, « n’a jamais été confirmé par l’armée israélienne ». Le syndicat critique aussi l’usage du mot « pogrom », jugé inapproprié pour qualifier les massacres du 7 octobre, « un terme historiquement lié à la Russie tsariste et à la persécution des Juifs ».

Pour la CGT, l’instrumentalisation de cette commémoration sert « à stigmatiser » certaines forces politiques et « à renforcer des divisions identitaires ». Elle regrette enfin que la direction de France Télévisions « laisse faire » de telles publications sans réaction, y voyant « soit une incompétence, soit un parti pris inacceptable dans le service public ». L’organisation syndicale conclut en rappelant que « le communautarisme n’a pas sa place sur France Télévisions » et appelle à une vigilance accrue sur le respect du pluralisme et de la déontologie journalistique au sein de l’audiovisuel public.

Cette polémique relance le débat sur la ligne éditoriale du service public audiovisuel, pris entre devoir d’information, neutralité et sensibilité face aux drames internationaux.