Soutien constant aux EEP : La moitié absorbée par les secteurs sociaux

Cet appui budgétaire, constitué de subventions d’équipement et de fonctionnement, dotations en fonds propres et apports en capital, vise à accompagner les politiques publiques, compenser les charges de service public et préserver la viabilité d’entités stratégiques confrontées à des chocs exogènes. En 2024, la répartition sectorielle de ces transferts confirme la priorité donnée aux secteurs sociaux et à l’investissement public. Le secteur de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle a concentré à lui seul 31,54 milliards de dirhams, soit plus de la moitié des transferts totaux. Il est suivi par l’agriculture et la pêche maritime (6,55 MMDH), l’eau, l’énergie et les mines (5,95 MMDH), le transport (5,09 MMDH) et les infrastructures et l’aménagement territorial (3,62 MMDH).

Sur l’ensemble des montants débloqués, 58% ont été consacrés au fonctionnement (35,36 MMDH), 29% à l’équipement (17,66 MMDH) et 13% aux augmentations de capital (8,18 MMDH), confirmant que la majorité des transferts sert à couvrir les charges courantes plutôt qu’à financer de nouveaux projets.

Les établissements non marchands ont reçu 44,48 milliards de dirhams, dont 33,93 milliards pour le fonctionnement et 10,56 milliards pour l’équipement. Les principales entités bénéficiaires sont les Académies Régionales d’Education et de Formation (AREF) avec près de 25 milliards de dirhams, suivies des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) (2,89 MMDH), de l’Office National des Œuvres Universitaires, Sociales et Culturelles (ONOUSC) (2,65 MMDH), des universités (1,86 MMDH) et des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) (1,4 MMDH). L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et les Agences de Bassin Hydraulique (ABH) figurent également parmi les principaux bénéficiaires.

Les établissements exerçant une activité marchande ont quant à eux perçu 16,7 milliards de dirhams, dont 7,1 milliards pour l’équipement, 1,43 milliard pour le fonctionnement et 8,18 milliards pour les augmentations de capital. Les principaux opérateurs concernés sont l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), premier bénéficiaire avec 4,89 milliards de dirhams, suivi de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) avec 3,41 milliards, de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) avec 2,24 milliards, de Casablanca Iskane et Equipements (1,57 milliard), de la Royal Air Maroc (RAM) (1,5 milliard) et de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVBR) (923 MDH). Les prévisions pour 2025 s’élèvent à 84,29 milliards de dirhams, dont 61% déjà réalisés à fin septembre.

Outre les dotations budgétaires, les EEP bénéficient également de ressources issues des taxes parafiscales qui leur sont affectées. Celles-ci constituent un levier de financement complémentaire mobilisant 6,03 milliards de dirhams en 2024, contre 4,84 milliards en 2015. La taxe sur la formation professionnelle, collectée par la CNSS au profit de l’OFPPT, en représente la principale composante avec 3,53 milliards de dirhams, soit 59% du total.

D’autres organismes tirent profit de ces recettes, notamment la NARSA (284 MDH), l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) (201 MDH), les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services ainsi que les Chambres d’Artisanat (200 MDH chacune), et la SNRT (212 MDH) via la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national. La Taxe Parafiscale à l’Importation (TPI), collectée par l’ADII, a généré 627 MDH en 2024, répartis entre l’AMDIE (294 MDH), l’EACCE (242 MDH), l’ANPME (52 MDH) et la MDA (39 MDH). Les prévisions pour 2025 s’établissent à 6,51 milliards de dirhams, en hausse de 8%.

Les EEP contribuent également au financement du Budget général de l’Etat à travers des versements sous forme de dividendes, parts de bénéfices, redevances et contributions diverses. En 2024, ces produits ont atteint 16,61 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 107% par rapport aux prévisions initiales (15,48 MMDH). Les principaux contributeurs sont l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) avec 6 milliards de dirhams, l’OCP SA avec 5,8 milliards, et Bank Al-Maghrib avec 2,88 milliards. Par rapport à 2023, les recettes progressent de 19%, en raison notamment de l’amélioration des résultats financiers de Bank Al-Maghrib (passés de 937 MDH à 2,875 MMDH) et de la hausse de la contribution de l’ANCFCC (de 4 à 6 milliards).

Les prévisions de clôture pour 2025 s’élèvent à 18,55 milliards de dirhams, contre 16,02 milliards réalisés à fin septembre. Pour 2026, les produits attendus des EEP, hors cessions et privatisations, sont estimés à 19,52 milliards de dirhams, un niveau stable par rapport à 2025. Les produits de cession d’actifs ont atteint 1,7 milliard de dirhams en 2024, correspondant à la vente de la participation de l’Etat dans La Mamounia.

Par ailleurs, la contribution fiscale des EEP au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et de la TVA s’est établie à 22,63 milliards de dirhams en 2024, soit près de 12% des recettes globales issues de ces trois impôts. Plus des trois quarts de ce montant (78%) proviennent des EEP relevant du périmètre de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat (ANGSPE).