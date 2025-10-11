Soulèvement de la GenZ : Le broyeur de la justice enclenché

La Cour d’appel de Salé a condamné, jeudi soir, plusieurs accusés reconnus coupables d’«actes de vandalisme » lors des protestations à des peines de 15 à 20 ans de prison ferme. D’autres dossiers similaires sont toujours à l’instruction dans différentes villes.

Dans cette série qui tiendra en haleine l’opinion, le tribunal d’Agadir a été le premier à se prononcer en condamnant un jeune homme à quatre ans de prison et 50.000 dirhams d’amende pour « incitation à commettre des délits via les réseaux sociaux », une décision considérée comme la première du genre depuis le début des manifestations.

À Marrakech, 26 personnes sont poursuivies dans six dossiers pour « troubles à l’ordre public » et « destructions volontaires », notamment dans le quartier de Sidi Youssef Ben Ali. Le parquet leur reproche des faits jugés graves : violences envers les forces de l’ordre, participation à un attroupement armé, incitation en ligne, dégradation de biens publics et privés, et possession d’armes blanches.

À Oujda, 58 personnes ont comparu, en détention ou en liberté provisoire, pour des chefs d’inculpation relatifs à la « violence contre des agents publics » et la « participation à des attroupements nocturnes armés ». Leur procès a été reporté au 14 octobre.

À Tanger, environ 80 accusés, dont 30 mineurs, poursuivis pour « vandalisme » et « jets de pierres contre les forces de l’ordre », ont vu leurs demandes de liberté provisoire rejetées. Des sources locales évoquent l’usage de caméras de surveillance et de drones pour identifier les participants.

A Kénitra où un accusé a été victime d’un malaise en pleine audience, la défense a plaidé l’acquittement des prévenus, estimant que « ceux qui devraient être jugés sont les responsables des conditions sociales déplorables ». Le parquet, lui, a réaffirmé que « la justice ne cible pas une génération, mais applique la loi à tous ».

À Rabat, trois jeunes hommes ont comparu pour « incitation par affichage public » après avoir porté des t-shirts portant les inscriptions « Liberté pour la Palestine » et « Éducation et santé d’abord ». La défense soutient qu’il s’agissait d’une initiative personnelle sans lien avec le mouvement. D’autres jeunes, dont une femme en situation de handicap, sont poursuivis pour « attroupement armé » et « outrage aux symboles du Royaume ».

Le nombre total de détenus reste indéterminé, en raison du grand nombre de dossiers ouverts. Le ministère de l’Intérieur a toutefois indiqué que 409 personnes avaient été placées en garde à vue, tandis que la Présidence du ministère public a parlé de 193 personnes poursuivies.

En parallèle, le mouvement Génération Z marocain a publié ses revendications, appelant à la libération des détenus non violents et à un dialogue national autour de l’éducation, de la santé et de la justice sociale. Il a également annoncé de nouvelles manifestations dans plus de vingt villes.