Sanctions occidentales contre l’Iran : La Chine ne se laissera pas conter…

Lors d’une conférence de presse tenue lundi dans la capitale iranienne, le diplomate chinois a déclaré que Pékin « n’hésiterait pas à agir » si ses échanges commerciaux avec l’Iran étaient affectés par les nouvelles sanctions. Ces déclarations interviennent en réponse à des questions concernant la position de la Chine face aux récentes sanctions des Nations Unies contre l’Iran, réimposées fin septembre après que les parties européennes à l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales ont accusé Téhéran de ne pas respecter ses obligations au titre de cet accord. Tout comme la Russie et l’Iran, la Chine estime que la décision du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne de rétablir les sanctions de l’ONU contre l’Iran était illégale, signalant ainsi qu’elle ne se conformerait pas nécessairement à ces sanctions.

L’ambassadeur chinois a, par ailleurs, indiqué que Pékin souhaitait renforcer sa coopération avec Téhéran, réitérant que l’Iran et la Chine partagent une position commune contre l’unilatéralisme dans le monde. La Chine est le principal partenaire commercial de l’Iran, achetant 29 % du total des exportations non pétrolières iraniennes et représentant 25 % des importations du pays.

Selon les estimations, plus de 92 % des exportations de pétrole iranien sont destinées à la Chine, malgré un régime de sanctions américaines strictes qui impose de lourdes pénalités aux acheteurs de pétrole iranien. Le commerce total de la Chine avec l’Iran, y compris ses achats de pétrole, s’élève à 65-70 milliards de dollars par an. Les experts estiment que la Chine compte sur un approvisionnement en pétrole régulier et abordable en provenance d’Iran pour soutenir la croissance de son secteur industriel. Des chiffres publiés fin août ont montré que la Chine avait importé 13,6 % de son pétrole d’Iran au premier semestre 2025, les livraisons atteignant en moyenne 1,38 million de barils par jour (bpj) sur cette période. Les raffineries privées reçoivent la majeure partie des livraisons de pétrole iranien arrivant en Chine, bénéficiant de remises allant jusqu’à 8 % par baril offertes par l’Iran pour contourner les sanctions américaines. Des données récentes fournies par les services internationaux de suivi des pétroliers montrent que les exportations de pétrole iranien vers la Chine ont atteint des records de plus de 1,8 million de barils par jour en septembre.