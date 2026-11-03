Ruée vers Sebta : La justice exige du CNI plus de transparence

La justice espagnole entend obtenir davantage de transparence sur les circonstances de la crise migratoire ayant touché Sebta. La juge M. Tardón a donné 15 jours au CNI espagnol pour déclassifier de nouveaux rapports susceptibles d’apporter des éclaircissements sur les événements et les mécanismes qui ont entouré cette entrée massive de migrants. La magistrate estime que ces documents sont déterminants pour faire avancer les investigations. Elle a notamment critiqué les obstacles opposés à l’enquête judiciaire au nom du secret et de la confidentialité, considérant que les réponses fournies jusqu’ici par le CNI restent imprécises et ne permettent pas de lever plusieurs zones d’ombre.

Tardón a également relevé que certains éléments transmis comportaient des informations occultées, notamment sur l’identité de membres de la Garde civile. Elle réclame ainsi la déclassification de rapports supplémentaires afin de permettre à la justice d’accéder aux informations encore manquantes.

Parmi les points sur lesquels la juge espagnole souhaite obtenir des précisions figurent les contacts réguliers entre les services de renseignement espagnols et leurs homologues marocains au sujet de l’immigration irrégulière. La magistrate cherche notamment à savoir si ces échanges comprenaient des alertes ou des avertissements concernant d’éventuels mouvements migratoires massifs en direction de l’Espagne depuis le Maroc.

Lors d’une première étape de l’enquête, le CNI s’était contenté d’une réponse succincte, indiquant entretenir une communication permanente avec les services de renseignement marocains sur différentes questions, dont l’immigration irrégulière. Une réponse que la juge considère insuffisante au regard des interrogations qui demeurent.

L’enquête porte également sur les personnes qui auraient animé des groupes sur WhatsApp et Facebook, à travers lesquels des appels à rejoindre massivement Sebta auraient été diffusés. La justice espagnole cherche à identifier les responsables de ces groupes, mais se heurte à des difficultés d’accès aux données nécessaires à leur identification.

Pour appuyer sa demande, M. Tardón s’est référée aux dispositions constitutionnelles espagnoles, notamment à l’article 24 de la Constitution, qui garantit aux juridictions les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. La magistrate considère que l’existence de domaines soustraits au contrôle judiciaire ne saurait empêcher les tribunaux d’enquêter sur des faits susceptibles de constituer des infractions. Elle reconnaît néanmoins que le cadre juridique espagnol protège certains intérêts publics sensibles, notamment ceux liés à la défense nationale, à la sécurité de l’État et aux activités des services de renseignement. Mais, selon son raisonnement, cette protection ne peut prévaloir automatiquement sur les prérogatives de la justice : chaque situation doit faire l’objet d’un examen particulier.

La classification d’un document comme secret ou confidentiel ne constitue donc pas, à ses yeux, un obstacle juridique absolu à sa déclassification lorsque les éléments concernés sont nécessaires à une enquête judiciaire. Le délai de 15 jours accordé au CNI constitue ainsi une nouvelle étape dans une procédure qui cherche à établir les circonstances de la crise migratoire à Sebta, mais aussi à déterminer le rôle éventuel des réseaux ayant encouragé les déplacements et la nature des informations dont disposaient les services espagnols en amont des événements.