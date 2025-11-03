Résolution de l’ONU sur le Sahara : « Les règles du jeu ont changé », souligne N. Bourita

« Aucun État ne s’est opposé à la résolution », a souligné le chef de la diplomatie marocaine qui y voit déjà une victoire. La structure du texte marque une rupture avec les précédents. « Nous sommes passés de 43 paragraphes en 2024 à seulement 14. Le volet des droits de l’Homme n’est pas mentionné, et une seule référence est faite aux questions humanitaires », a-t-il fait valoir. Et de préciser que la résolution établit clairement l’autonomie comme le seul cadre de négociation entre les parties, dans le cadre de la souveraineté marocaine. « L’initiative d’autonomie est mentionnée à six reprises dans le texte », a-t-il relevé.

Selon le responsable, cette résolution est « historique car elle définit les parties devant participer aux négociations ». En effet, le document adopté hier par le Conseil soutient les efforts du secrétaire général et de Staffan de Mistura, son Envoyé personnel, pour « mettre en œuvre les résolutions du Conseil et faire avancer le processus politique, notamment par la poursuite des consultations qu’il mène avec le Maroc, le Front POLISARIO, l’Algérie et la Mauritanie ». L’instance exécutive de l’ONU a accordé « un délai d’un an » aux parties pour entamer les négociations, a ajouté le ministre.

N. Bourita a révélé que les membres du Conseil de sécurité ont proposé « 45 amendements » à la version initiale présentée par les États-Unis. « Le Maroc n’a pas cédé sous la pression », a-t-il affirmé. « Sa Majesté le roi a fixé le cadre et l’objectif des négociations : l’autonomie et la souveraineté du Maroc. » Embrayant sur le report du vote, initialement prévu le 30 octobre il a expliqué que « le 29 octobre, nous avions 9 voix en faveur. Le jeudi, grâce aux contacts menés par Sa Majesté le roi avec certains chefs d’État, nous avons obtenu 10 voix. Nous espérions également qu’un membre permanent votera en faveur de la résolution.»

Le ministre n’a pas souhaité commenter le refus de l’Algérie de participer au vote. « Chaque État est libre de ses choix. L’essentiel est qu’il n’y a eu aucune opposition », a-t-il souligné, précisant que la non participation n’équivaut pas à un vote contre. Il s’est également montré réservé quant aux informations évoquant une médiation des États-Unis entre le Maroc et l’Algérie, affirmant que les deux pays n’ont pas besoin de médiation. Il a rappelé que le roi Mohammed VI a, à plusieurs reprises, invité les Algériens à un dialogue politique franc.

Pour le chef de la diplomatie marocaine, il «n’y a pas de contradiction entre autonomie et autodétermination », affirmant que le « Conseil de sécurité parle au nom de la légalité internationale. L’autodétermination est un exercice quotidien qui se manifeste par le vote aux élections et la participation économique. Le Maroc n’a pas de complexe avec l’autodétermination ».

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait annoncé la veille, lors d’un discours inopiné, que le Maroc « procédera à l’actualisation et à la formulation détaillée de la Proposition d’autonomie en vue d’une soumission ultérieure aux Nations unies ».

Satisfecit européen

A souligner aussi que tous les pays européens membres du Conseil de sécurite de l’ONU ont voté en faveur de la résolution 2797, y compris la Slovénie. Cette unanimité illustre la position commune des Vingt-sept sur la question du Sahara, réaffirmée dans un communiqué. « L’Union européenne se félicite de la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2026 et se déclare prête à soutenir les négociations menées par l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies », a indiqué Anouar El Anouni, porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères. « L’Union européenne réaffirme son ferme soutien au processus politique conduit par les Nations unies, visant à parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, sur la base de la proposition d’autonomie présentée par le Maroc et dans le respect de la Charte des Nations unies », y lit-on.

L’Union européenne et le Maroc ont conclu, le 3 octobre dernier, un nouvel accord agricole, à titre provisoire, intégrant les produits originaires du Sahara occidental. C’est sur la base de cet accord que la France est parvenue à convaincre la Slovénie de voter, hier soir, en faveur de la résolution 2797.

Réjouissance US

Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l’Afrique, s’est réjoui vendredi soir de l’adoption de la résolution 2797, prolongeant d’un an le mandat de la MINURSO au Sahara. Il a qualifié ce vote d’« historique » et déclaré qu’il partageait l’appel du président américain, exhortant les parties à s’engager « sans délai dans des négociations pour parvenir à une solution durable, celle d’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine, basée sur la proposition d’autonomie crédible et réaliste du Maroc ».

Le conseiller a également exprimé son soutien total à l’appel de « Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur l’importance d’établir un dialogue fraternel entre le Maroc et l’Algérie pour résoudre ce différend et construire de nouvelles relations fondées sur la confiance ». Il a ajouté que « sous la direction du président Trump, les États-Unis restent déterminés à œuvrer avec toutes les parties pour parvenir à une paix juste et durable. »

Dans sa réaction à l’adoption de la résolution 2797, M. Boulos a complètement ignoré le Polisario ; une omission qui s’aligne avec les récentes déclarations de Steve Witkoff, envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Ce dernier a annoncé la conclusion, « dans 60 jours », d’un accord de paix entre le Maroc et l’Algérie. Le Polisario qui n’a pas été mentionné lors du discours royal, n’a jamais été aussi marginalisé.