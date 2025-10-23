Reprise des négociations irano-américaines : Les conditions de Téhéran

« Tant que les Américains n’abandonneront pas leur politique excessive et continueront de formuler des demandes déraisonnables à notre égard, nous ne retournerons pas à la table des négociations », a déclaré A. Araghchi ce mercredi 22 octobre à son arrivée à l’aéroport Martyr Hacheminejad de Machhad, où il a participé à un sommet régional intitulé diplomatie provinciale. Le chef de la diplomatie iranienne a attribué l’échec des précédentes négociations ainsi que les discussions de New York aux exigences excessives américaines, en faisant référence aux cinq séries de pourparlers nucléaires tenus avant l’agression américano-israélienne contre la République islamique en juin 2025.

En outre, il a ajouté qu’un « accord raisonnable et mutuellement bénéfique » aurait également pu être trouvé lors de la récente Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, ajoutant que cette occasion a été perdue pour les mêmes raisons. Tant que des attentes excessives subsisteront, il n’y aura aucune base de négociation avec les États-Unis

Il a souligné que l’Iran avait toujours démontré son engagement en faveur de la paix et de la diplomatie, même face à un adversaire qui refuse d’en respecter les principes. Cependant, il a affirmé que cette position prise par la RII ne signifie pas que « nous renoncions aux droits du peuple iranien ».

« Chaque fois que les intérêts du peuple iranien et les intérêts supérieurs du pays pouvaient être garantis par la diplomatie, nous avons agi en ce sens. Mais nous faisons face à ceux qui n’ont jamais respecté la diplomatie », a-t-il dit.

A. Araghchi a confirmé que l’Iran avait récemment échangé des messages avec Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, par l’intermédiaire de médiateurs, tout en précisant clairement que Téhéran ne reprendra pas les pourparlers à moins que Washington change fondamentalement leur approche et qu’il accepte que les négociations soient fondées sur le respect mutuel et l’égalité des positions. Dans la foulée, le chef de la diplomatie iranienne a averti que les stratégies ratées de Washington ne donneraient aucun résultat.

Pour sa part, le ministre iranien du Renseignement affirme que la République islamique doute sérieusement pouvoir garantir les intérêts nationaux du pays par le biais de négociations avec les États-Unis.

« Nous n’avons aucune confiance dans une quelconque négociation avec les USA qui puisse garantir nos intérêts nationaux », a déclaré Esmaïl Khatib lors d’une réunion dans la province occidentale iranienne de Chaharmahal et Bakhtiari mercredi. Selon lui, les allégations de Washington selon lesquelles il souhaite poursuivre les négociations avec l’Iran visent à dissimuler sa véritable « hostilité envers la nation iranienne ».

Le responsable a évoqué les tentatives des USA, du régime israélien et des autres ennemis pour subvertir et désintégrer le pays et y semer le chaos, pendant la guerre de 12 jours, imposée par Washington et Tel-Aviv en juin. Il a souligné que cette attaque non provoquée avait été précédée par des années de tentatives des ennemis d’isoler l’Iran par le biais d’une propagande massive, de retourner le monde contre ce pays et d’éloigner le peuple iranien de la Révolution islamique. Tout au long de cette agression, les ennemis ont cherché à mettre en œuvre une opération hybride globale en utilisant les dernières technologies occidentales et connaissances en matière de guerre, a ajouté le ministre. La guerre, a-t-il fait remarquer, a également été précédée par de multiples exercices conjoints entre autres, l’organisation d’éléments anti-révolutionnaires, la relance de réseaux terroristes et la mobilisation de l’arsenal médiatique mondial pour propager l’iranophobie.

Les ennemis avaient même prévu d’envoyer tous les terroristes takfiristes libérés de Syrie et d’Afghanistan vers le pays, a affirmé le responsable, rappelant que plus de 50 services de renseignement étrangers avaient contribué à ces tentatives.

Selon E. Khatib, ces développements ainsi que les agressions similaires menées par le régime israélien, avec le soutien américain, partout dans le monde et surtout à Gaza et au Liban, contredisent la prétendue « paix par la force » des ennemis. « Le monde entier comprend désormais la véritable signification de la « paix par la force » utilisée par ces criminels », qui veut dire en réalité la « soumission par le crime ».