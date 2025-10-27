Répression de la contestation de la GenZ 212 : La sortie de l’AMDH indispose les sécuritaires

Les médias ont prêté leurs colonnes à une source sécuritaire qui a réagi, sans s’identifier, aux critiques émises par l’AMDH portant sur les peines de prison infligées à des manifestants du mouvement GenZ Maroc. « Nous rejetons les préjugés et accusations illégitimes formulés par Khadija Riyadi et ses collègues concernant les enquêtes sur les violences, émeutes et incendies criminels survenus lors des récentes manifestations dans certaines régions du Royaume.»

Le responsable sécuritaire a ajouté que « toutes les personnes arrêtées ont bénéficié de l’ensemble des garanties légales accordées aux personnes en conflit avec la loi ». Plus, relève-t-il, « ceux qui prétendent que certains détenus ont été forcés de signer leurs procès-verbaux d’interrogatoire s’expriment en dehors du cadre de la loi. » Il a également indiqué que « certains observateurs ont jugé les peines sévères en se basant uniquement sur leur durée, sans considérer la gravité des crimes commis ni les circonstances aggravantes. Cela constitue un déni du principe d’individualisation des peines et un mépris du principe de légalité ».

La même source, anonyme, a rappelé que parmi les personnes poursuivies se trouvent « des auteurs de crimes graves et aggravés, passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Certains ont utilisé des armes blanches ou contondantes contre les forces de l’ordre, tandis que d’autres ont attaqué des postes de sécurité, des banques et des établissements de services dans le but de commettre des vols à main armée ». Et de préciser que « les pertes humaines et matérielles enregistrées au sein des forces de l’ordre ont été considérables : 289 policiers ont été blessés à des degrés divers et 268 véhicules de sécurité ont subi des dommages matériels, dont six voitures et motos incendiées délibérément. »

L’AMDH a présenté vendredi à Rabat son rapport préliminaire sur les manifestations qui ont secoué plusieurs villes du Royaume. Le document indique que 2 068 personnes ont été arrêtées et mises en accusation, dont 1 088 actuellement en détention, 596 relâchées et 233 déjà condamnées. L’Ong estime que « cette vague de condamnations sévères vise à intimider les manifestants et à dissuader les rassemblements, conformément à l’approche sécuritaire adoptée. »

Se faisant discrètes depuis quelques jours, les coordinations de la GenZ devraient réagir à la mise au point des sécuritaires. D’autant plus que l’une des revendications montées en épingle a trait à l’élargissement des jeunes poursuivis dans le sillage des manifestations jugées légitimes. Plus, un appel pressant a été fait aussi pour la relaxe des détenus politiques dans le pays.

En attendant, il y a lieu de signaler que la coordination française du mouvement GenZ Maroc a annoncé sa participation à la commémoration du 60e anniversaire de l’enlèvement de Mehdi Ben Barka. Cette décision a été prise ce samedi soir lors d’une assemblée générale à Gennevilliers, en région parisienne, en présence d’une quarantaine de militants. Le défunt, figure emblématique de l’opposition marocaine et président du Comité préparatoire de la Conférence tricontinentale, a été enlevé le 29 octobre 1965 à Paris. L’opération a été menée par des agents de sécurité marocains, avec la complicité de policiers et de criminels français. Les services israéliens avaient également apporté leur soutien logistique aux auteurs de cet enlèvement.