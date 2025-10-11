Rentrée parlementaire : Le Souverain appelle à plus de développement et plus de justice sociale

Le souverain a exhorté les parlementaires à travailler avec un sens aigu de la responsabilité pour achever le travail législatif et à rester vigilants et engagés dans la défense des intérêts de la nation et des citoyens. Répondant en creux aux revendications des manifestations GenZ212, il a souligné qu’il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, car l’objectif commun est le développement du pays et l’amélioration des conditions de vie des citoyens, où qu’ils se trouvent. Le roi a insisté sur l’importance d’informer les citoyens sur les initiatives des autorités publiques, ainsi que sur les lois et décisions touchant directement leurs droits et libertés.

Rappelant son discours du Trône du 29 juillet dernier dans lequel il avait martelé qu’« il n’y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses », le Souverain a appelé à accélérer le développement du Maroc et à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial. Le pays doit s’engager dans une dynamique visant à instaurer une plus grande justice sociale et spatiale, garantissant à chacun de profiter des fruits de la croissance et d’accéder à des opportunités égales dans tous les domaines. « Le développement local est le véritable reflet du progrès d’un Maroc uni et en pleine ascension, que nous nous efforçons de bâtir. La justice sociale et la lutte contre les disparités spatiales ne sont pas de simples slogans, mais une stratégie essentielle que tous les acteurs doivent adopter »,a-t-il fait valoir. Le souverain a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les énergies pour réaliser ces objectifs, soulignant que la transformation territoriale requiert un changement des mentalités et des méthodes de travail, avec un accent sur une culture axée sur les résultats et l’utilisation optimale de la technologie numérique.

Le roi a exprimé son attente d’un impact plus fort et rapide de la nouvelle génération de programmes de développement territorial, en prônant une approche gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales. Ces programmes doivent ainsi se concentrer sur des priorités clés : encourager les initiatives locales, créer des opportunités d’emploi pour les jeunes, améliorer les secteurs de l’éducation et de la santé, et développer les territoires. Il a exhorté chacun à lutter contre les pratiques inefficaces qui gaspillent temps, effort et ressources, insistant sur l’importance de l’efficacité dans l’investissement public. Il a ainsi mis en avant plusieurs priorités dont l’attention particulière à accorder aux zones les plus vulnérables, notamment les régions montagneuses et les oasis, en tenant compte de leurs spécificités et besoins. Il a aussi appelé à activer de manière optimale les mécanismes de développement durable pour les côtes nationales, en mettant en œuvre la Loi sur le littoral et le Plan national du littoral, afin de trouver un équilibre entre développement rapide et protection de ces zones, tout en valorisant leur potentiel économique. Et laser but not least, il a plaidé en faveur de l’extension des centres ruraux, qui sont essentiels pour gérer l’expansion urbaine et atténuer ses effets négatifs, en rapprochant les services administratifs, sociaux et économiques des citoyens en milieu rural.