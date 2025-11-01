Rencontre au sommet sino-américaine en Corée du Sud : La hache de guerre enterrée dans la base militaire de Gimhae

Près d’un millier de Chinois étaient présents pour accueillir, devant l’entrée de la base aérienne militaire de Gimhae, Xi Jinping à la sortie de sa rencontre avec D. Trump. Le président chinois a annoncé quelques minutes avant le début de la rencontre que les intérêts chinois ne sont pas incompatibles avec ceux des États-Unis malgré d’importantes divergences. Mais rien de quoi décourager les deux pays qui sont parvenus, d’après D. Trump, à s’accorder sur des dossiers importants, comme les semi-conducteurs ou encore le fentanyl, un puissant opiacé utilisé comme drogue aux États-Unis.

Le président américain a de son côté qualifié de « grand succès » sa rencontre avec son homologue chinois et a annoncé qu’il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions et négocier d’autres dossiers comme celui de Taïwan qui n’a pas été abordé lors de cette rencontre en Corée. « Je serai en Chine en avril et Xi Jinping viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington », a déclaré le locataire de la Maison Blanche aux journalistes à bord d’Air Force One. « Nous avons finalisé de nombreux points » lors de l’entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant son alter ego chinois de « dirigeant exceptionnel d’un pays très puissant ».

D. Trump a annoncé une réduction de 10% des droits de douanes visant la Chine liés au trafic de fentanyl ainsi qu’un accord d’un an, reconductible, sur l’approvisionnement en terres rares. Mais les précisions de cet accord devront être discutés plus tard entre Washington et Pékin. Le président américain a également assuré que Washington et Pékin allaient « travailler ensemble » sur la guerre en Ukraine. « L’Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose », a-t-il déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One. Le Président chinois va « nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l’Ukraine », a déclaré D. Trump.

Le président américain a également affirmé que la Chine allait acheter « dès maintenant » des volumes « considérables » de soja et autres biens agricoles. « De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d’autres produits agricoles vont être achetés immédiatement », a indiqué D. Trump. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.

Xi Jinping quant à lui aurait annoncé faire plus d’effort pour lutter contre l’exportation des composants nécessaires à la fabrication du fentanyl par certains groupes chinois vers les États-Unis, mais ce dernier non plus n’a pas détaillé sa stratégie. Il a appelé à « finaliser dès que possible » les résultats de ces échanges, a rapporté un média d’État. Le leader chinois a déclaré jeudi que les deux pays « doivent entretenir des interactions positives sur la scène régionale et internationale », a rapporté l’agence étatique Chine nouvelle.

La Chine a confirmé avoir accepté de suspendre pour un an des restrictions imposées le 9 octobre sur différentes exportations, dont certaines liées aux terres rares, qui ont provoqué un nouvel accès de tensions avec les États-Unis et l’Union européenne. « La Chine suspendra pendant un an la mise en œuvre des mesures de contrôle des exportations concernées, annoncées le 9 octobre, et étudiera et affinera des plans spécifiques », a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué. « Les équipes économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis ont tenu des discussions approfondies et sont parvenues à des consensus sur des solutions aux problèmes », a également déclaré Xi Jinping à l’issue de la rencontre, selon la même source. « Les deux équipes doivent affiner et finaliser les travaux de suivi le plus rapidement possible (…) et fournir des résultats concrets, afin de rassurer les esprits sur les économies de la Chine, des États-Unis et du monde », a ajouté Xi Jinping selon Chine nouvelle. Les deux pays devraient signer un accord commercial bientôt selon D. Trump qui n’y voit plus d’obstacle après cette rencontre.

La tournée asiatique de D. Trump ne lui a pas permis de cumuler les succès. Avec l’empire du Soleil Levant, la coopération nippo-américaine est tout sauf un long fleuve tranquille. La preuve, Sanae Takaichi, nouvelle patronne de l’Exécutif japonais qui a reçu l’actuel locataire de la Maison Blanche, a rejeté ses pressions visant à interdire les importations de gaz russe, affirmant que le GNL en provenance de Russie reste indispensable à l’économie japonaise. Elle a salué une coopération énergétique qui bénéficie aux deux pays et contribue à la sécurité de l’approvisionnement de l’archipel.