Réforme du secteur de la santé : Neuf régions dotées de 49 centres

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à réhabiliter 1 400 centres de santé à l’échelle nationale. L’objectif est de réduire les disparités territoriales en matière d’accès aux soins et de répondre à une demande croissante.

Les nouvelles structures ont été équipées d’appareils médicaux modernes, pour desservir aussi bien les populations urbaines que rurales, indique un communiqué de presse du ministère, publié vendredi.

Marrakech-Safi est en tête de cette expansion, avec 11 nouveaux centres répartis entre Marrakech, Essaouira et Al Haouz. L’Oriental suit avec 10 centres entre Nador, Driouch et Figuig-Bouarfa. Casablanca-Settat est concernée par huit établissements répartis entre Nouaceur, Mohammédia et Settat. Souss-Massa connaît l’ouverture de six centres entre Taroudant, Tiznit et Agadir Ida Outanane, tandis que Béni Mellal-Khénifra est concernée par cinq, répartis sur Khénifra, Béni Mellal et Khouribga. A Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, quatre centres sont entre Al-Hoceïma et Tanger-Assilah. Rabat-Salé-Kénitra et Drâa-Tafilalet ont chacun ouvert deux centres dans leurs capitales respectives, tandis que Laâyoune-Sakia El Hamra a activé un dispensaire.

Les professionnels de santé déployés sont des médecins, des infirmiers et des techniciens qui fourniront des consultations médicales générales, des soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension, des services de santé maternelle et infantile, des programmes de santé scolaire, de l’éducation à la santé, la surveillance épidémiologique et des services de santé mobiles.

Amine Tahraoui, ministre de la Santé qui vient de piloter ce redéploiement a sévi jeudi en démettant Noria Saidi de ses fonctions de directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale pour la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Manque de compétence dans la conduite des affaires de santé régionale et tensions persistantes avec les syndicats, sont les griefs retenus à son encontre par le ministre, rapportent des médias. En sus, la responsable limogée n’aurait pas transmis efficacement les messages et les doléances des délégations locales au ministère. Dr Abdelghani Drhimer qui a occupé divers postes clés, notamment dans les départements des hôpitaux, des soins mobiles, de l’information et de la communication, ainsi que dans les approvisionnements, a été nommé directeur régional par intérim.