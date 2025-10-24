Réforme de l’enseignement supérieur : Le principe de la gratuité maintenu, assure A. El Midaoui

S’exprimant mercredi devant la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, réunie pour examiner le projet de loi n°59.24 relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Azzedine El Midaoui a tenu à clarifier que le “temps aménagé”, souvent interprété à tort comme une remise en cause de la gratuité, n’est en réalité qu’une pratique déjà en vigueur.

Les nouveautés introduites par le texte visent, selon lui, à institutionnaliser la formation à distance, la formation en alternance, la formation tout au long de la vie, ainsi que la formation de base dans le cadre du temps aménagé, et ce au profit des employés des secteurs public et privé, ainsi que de toute personne désireuse d’en bénéficier.

Le ministre a insisté sur la nécessité de clarifier le cadre juridique du certificat de formation continue, en y intégrant obligatoirement la mention « formation continue ». Il a expliqué que des diplômes universitaires similaires servaient auparavant à accéder à des postes dans la fonction publique, mais que de nombreux litiges ont été portés devant les tribunaux, impliquant des enseignants et des responsables universitaires traduits en justice. Cette situation, a-t-il indiqué, a rendu indispensable la mise en place d’un encadrement juridique rigoureux afin d’éviter toute confusion ou dérive. Il a également mis en avant la volonté du gouvernement de renforcer la numérisation de l’enseignement supérieur et de développer l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les parcours de formation. Il a annoncé l’élaboration d’un schéma directeur de l’enseignement supérieur destiné à anticiper les mutations du secteur et à garantir la justice territoriale et l’équité entre les différentes régions. Parallèlement, il a évoqué la mise en place d’une stratégie nationale de la recherche scientifique, technique et de l’innovation, qui aura pour mission de définir les priorités nationales, d’assurer la cohérence et la coordination des actions publiques et de renforcer leur efficacité.

Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer la gouvernance des universités et des établissements sectoriels à travers la création d’un « Conseil des fiduciaires », nouvelle instance chargée de traiter les questions stratégiques, de veiller à la cohérence des projets universitaires avec les politiques publiques et d’en garantir la continuité. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de consolider l’ancrage territorial de l’université et de renforcer son rôle dans l’accompagnement du développement régional et national.

Abordant la question de la performance du système universitaire, A. El Midaoui a précisé qu’il est prévu de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation du rendement des universités, accompagné de l’élaboration d’un rapport annuel remis au chef du gouvernement. Il a ajouté que les compétences et prérogatives du Conseil de l’université seront maintenues, tout en révisant sa composition pour garantir la parité entre les membres élus et nommés. Par ailleurs, la nomination des présidents d’université et des directeurs d’établissements universitaires et sectoriels sera désormais soumise à des cahiers des charges précis.

Enfin, le ministre a indiqué que ses services travaillent activement à améliorer l’efficacité de la gestion universitaire, notamment à travers l’augmentation du nombre de vice-présidents d’université et de vice-présidents des établissements universitaires et sectoriels, ainsi que la création du poste de directeur administratif et financier. Il a également annoncé la structuration officielle de la « filière » comme unité d’encadrement des activités pédagogiques et scientifiques, une mesure visant à moderniser l’organisation et à renforcer la cohérence du système universitaire national.