Recrutement du MEN sur concours : La limite d’âge repoussée à 35 ans…

Parmi les conditions requises pour postuler figurent que les candidats soient « de nationalité marocaine », « jouissant de leurs droits civiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté », « remplissant les conditions d’aptitude physique pour exercer les fonctions qui leur seront confiées », et « n’ayant aucun lien d’emploi avec un autre employeur ».

Le MEN a fixé, parmi les conditions de candidature, que l’âge du candidat ou de la candidate ne dépasse pas 35 ans à la date du concours, après une série de revendications parlementaires et civiles demandant la révision du plafond figé avant à 30 ans.

Les concours sont ouverts aux titulaires de diplômes ou de licences en « sciences de l’éducation ou équivalents », « parcours universitaires en éducation ou équivalents », ou encore d’une « licence fondamentale, licence professionnelle ou équivalent », ainsi que des diplômes listés conformément au décret n°2.12.90 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes exigés pour l’accès aux différents grades créés par les statuts particuliers. Ces concours sont précédés d’une présélection basée sur les dossiers de candidature.