Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Recrutement du MEN sur concours : La limite d’âge repoussée à 35 ans…

Pour siphonner la colère qui gronde, le ministère de l’Éducation nationale a ouvert les candidatures pour les concours d’accès au cycle de qualification des cadres enseignants dans les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, relevant l’âge maximum de participation au concours de 30 à 35 ans. Les concours concernent 19 000 postes selon les spécialités définies par le ministère et devraient se tenir samedi 22 novembre prochain.
Perspectives MedBy Updated: Ministère de l’Éducation nationale 1 Min Read
Recrutement du MEN sur concours : La limite d’âge repoussée à 35 ans…

Parmi les conditions requises pour postuler figurent que les candidats soient « de nationalité marocaine », « jouissant de leurs droits civiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté », « remplissant les conditions d’aptitude physique pour exercer les fonctions qui leur seront confiées », et « n’ayant aucun lien d’emploi avec un autre employeur ».

Le MEN a fixé, parmi les conditions de candidature, que l’âge du candidat ou de la candidate ne dépasse pas 35 ans à la date du concours, après une série de revendications parlementaires et civiles demandant la révision du plafond figé avant à 30 ans.

Les concours sont ouverts aux titulaires de diplômes ou de licences en « sciences de l’éducation ou équivalents », « parcours universitaires en éducation ou équivalents », ou encore d’une « licence fondamentale, licence professionnelle ou équivalent », ainsi que des diplômes listés conformément au décret n°2.12.90 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes exigés pour l’accès aux différents grades créés par les statuts particuliers. Ces concours sont précédés d’une présélection basée sur les dossiers de candidature.

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.