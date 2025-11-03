Close Menu
Reconstruction du sud-Liban : Le Caire en renfort à Beyrouth

Le Caire promet un soutien total au Liban, notamment pour la reconstruction du Sud. Quinze accords de coopération ont été signés entre les deux pays dans divers domaines. L’Égypte appelle à l’application intégrale de la résolution 1701 et au retrait israélien.
Moustapha Madbouly, Premier ministre égyptien, a annoncé dimanche que le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné pour instruction de « soutenir pleinement le Liban », notamment à travers la reconstruction du Sud dévasté par les frappes israéliennes. En conférence de presse à Beyrouth, aux côtés de Nawaf Salam, Premier ministre libanais, M. Madbouly a condamné les attaques « répétées » de l’armée israélienne et exigé son retrait des positions encore occupées au Liban, préalable, selon lui, au lancement de la reconstruction. Il a réaffirmé que l’Égypte soutenait toutes les initiatives visant à garantir la stabilité et la sécurité du pays du Cèdre.

Cette déclaration intervient après la réunion au Caire du Haut Comité libano-égyptien, qui s’est conclue par la signature de quinze accords et programmes de coopération couvrant l’économie, l’agriculture, l’énergie, les transports, l’éducation, l’environnement ou encore la gouvernance.

N. Salam a salué une « nouvelle phase de coopération arabe concrète », mettant en avant le rôle « pivot » de l’Égypte dans la stabilité régionale et dans la défense des causes arabes, notamment la cause palestinienne. Au-delà du soutien politique, le Caire veut mobiliser ses entreprises dans la reconstruction du Liban et participer à la prochaine conférence sur l’investissement à Beyrouth. Le Premier ministre égyptien a d’ailleurs annoncé sa venue prochaine avec plusieurs ministres pour concrétiser les projets bilatéraux.

Parallèlement, Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, a réaffirmé l’attachement du Caire à « l’unité du Liban et à l’application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU », appelant à la fin des agressions israéliennes. Lors d’un discours à la Ligue arabe, N. Salam a souligné l’urgence de repenser la sécurité régionale sur des bases modernes, économiques, sociales et éducatives autant que militaires. Il a aussi appelé les États arabes à exercer une pression diplomatique sur Israël pour un retrait complet du territoire libanais et le respect de la souveraineté nationale.

