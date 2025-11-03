Reconstruction du sud-Liban : Le Caire en renfort à Beyrouth

Moustapha Madbouly, Premier ministre égyptien, a annoncé dimanche que le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné pour instruction de « soutenir pleinement le Liban », notamment à travers la reconstruction du Sud dévasté par les frappes israéliennes. En conférence de presse à Beyrouth, aux côtés de Nawaf Salam, Premier ministre libanais, M. Madbouly a condamné les attaques « répétées » de l’armée israélienne et exigé son retrait des positions encore occupées au Liban, préalable, selon lui, au lancement de la reconstruction. Il a réaffirmé que l’Égypte soutenait toutes les initiatives visant à garantir la stabilité et la sécurité du pays du Cèdre.

Cette déclaration intervient après la réunion au Caire du Haut Comité libano-égyptien, qui s’est conclue par la signature de quinze accords et programmes de coopération couvrant l’économie, l’agriculture, l’énergie, les transports, l’éducation, l’environnement ou encore la gouvernance.

N. Salam a salué une « nouvelle phase de coopération arabe concrète », mettant en avant le rôle « pivot » de l’Égypte dans la stabilité régionale et dans la défense des causes arabes, notamment la cause palestinienne. Au-delà du soutien politique, le Caire veut mobiliser ses entreprises dans la reconstruction du Liban et participer à la prochaine conférence sur l’investissement à Beyrouth. Le Premier ministre égyptien a d’ailleurs annoncé sa venue prochaine avec plusieurs ministres pour concrétiser les projets bilatéraux.

Parallèlement, Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, a réaffirmé l’attachement du Caire à « l’unité du Liban et à l’application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU », appelant à la fin des agressions israéliennes. Lors d’un discours à la Ligue arabe, N. Salam a souligné l’urgence de repenser la sécurité régionale sur des bases modernes, économiques, sociales et éducatives autant que militaires. Il a aussi appelé les États arabes à exercer une pression diplomatique sur Israël pour un retrait complet du territoire libanais et le respect de la souveraineté nationale.