Reconnaissance de la marocanité du Sahara : Téhéran critique la défaillance d’Alger et Pretoria exprime sa déception…

L’Afrique du Sud a exprimé sa déception après l’adoption, vendredi 31 octobre, de la résolution 2797 favorable au Maroc, par le Conseil de sécurité des Nations unies. « Nous sommes déçus que, bien que les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 aient pris en compte à la fois la proposition d’autonomie marocaine et celle du peuple sahraoui, la dernière résolution privilégie exclusivement le plan marocain pour les négociations, ignorant ainsi l’autodétermination et les propositions sahraouies », a déclaré Marthinus van Schalkwyk, représentant permanent adjoint de l’Afrique du Sud à l’ONU.

Le diplomate sud-africain a souligné que le fait de centrer la résolution sur la proposition marocaine comme « seul cadre » de négociations compromet le mandat fondamental de la MINURSO, qui est de faciliter un référendum menant à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui.

Depuis 2004, l’Afrique du Sud reconnaît la « république sahraouie » et soutient activement le Polisario sur les scènes africaines et internationales. Cependant, ce soutien semble aujourd’hui s’essouffler. Le Maroc a en effet réussi à renforcer sa présence au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), autrefois considérée comme le domaine réservé de Pretoria. Cela se manifeste par l’ouverture de consulats à Dakhla et Laâyoune par l’Union des Comores, la Zambie, la République démocratique du Congo et l’Eswatini, tous membres de ce bloc régional.

Depuis Téhéran, l’agence de presse officielle iranienne IRNA s’est permis de critiquer l’Algérie pour son incapacité à défendre les positions du Polisario. « L’Algérie a préféré adopter une politique de la chaise vide plutôt que de demander à son allié stratégique, la Russie, d’opposer son veto à cette résolution. Les dirigeants d’Alger auraient-ils accepté, a priori, la marocanisation du Sahara occidental ? Cela pourrait être le résultat de pressions américaines, ou bien l’Algérie aurait obtenu des avantages dans un autre domaine, économique ou d’investissement », s’interroge l’agence officielle.

L’agence note que malgré les appels répétés de l’Algérie en faveur de « l’indépendance du Sahara occidental », le Conseil de sécurité a réaffirmé son soutien au plan présenté par Rabat en 2007, « prévoyant une large autonomie sous souveraineté marocaine pour ce territoire de 266 000 km², riche en phosphates et en ressources halieutiques ».