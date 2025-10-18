Réchauffement climatique : Les Océans perdent leur couleur

C’est un travail rare par son ampleur dans le temps mené par la revue Science. Sur une période de plus de vingt ans, de 2001 à 2023, les scientifiques ont analysé les variations de la couleur de l’océan. C’est une donnée importante : elle donne en effet des informations sur son contenu et ils ont constaté que les eaux étaient de moins en moins vertes (le bleu que nous voyons le plus souvent étant dû à un phénomène d’optique qui se crée grâce à la lumière du soleil). Cela signifie donc qu’elles contiennent moins de chlorophylle.

La chlorophylle, c’est ces pigments verts, nécessaires pour la photosynthèse des plantes mais également des phytoplanctons. En avoir moins, c’est très clairement une mauvaise nouvelle tant ces micro-organismes marins sont à la base de chaînes alimentaires et de processus climatiques nombreux. Notamment de par leur capacité à stocker du carbone.

Parmi les causes avancées, on trouve – comme souvent – les activités humaines et l’utilisation des combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon). Le réchauffement climatique qui en résulte à de lourdes conséquences sur l’océan. Parmi elles, sa stratification : les eaux de différentes profondeurs se mélangent beaucoup moins bien. L’oxygène proche de la surface ne nourrit plus les grands fonds et les différents nutriments qu’on y trouve remontent quant à eux moins bien. Ce qui affecte les populations de phytoplancton et, in fine, la couleur même de l’océan.