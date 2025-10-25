Production électrique en 2025 : Notable haute au cours des huit premiers mois

Cette dynamique positive s’explique principalement par la hausse de la production privée d’électricité, en progression de 7,5%, ainsi que par le raffermissement de la production de l’ONEE, qui a enregistré une croissance de 5,7%, précise la note de conjoncture d’octobre de la DEPF.

En revanche, la production issue des énergies renouvelables relevant de la loi 13-09 a connu un repli de 11%, contrastant avec la forte hausse de 39,3% enregistrée un an plus tôt.

Le volume d’énergie appelée nette a connu une accélération significative, son rythme de croissance passant de 3,3% à 6,7% entre août 2024 et août 2025. Quant aux importations d’électricité, elles ont augmenté de 27,5%, maintenant presque le même rythme qu’en 2024 (+27,2%). À l’inverse, les exportations ont chuté de 29,4%, après un recul de 22,3% l’année précédente.

La consommation nationale d’électricité a, elle aussi, affiché une nette progression, en hausse de 15,4% à fin août 2025, contre seulement +1,2% sur la même période de l’année passée.

Ces chiffres témoignent d’une demande énergétique soutenue, portée par la reprise économique et l’expansion industrielle, mais également d’un équilibre à consolider entre les différentes sources de production, notamment en matière d’énergies renouvelables.