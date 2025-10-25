Close Menu
Production électrique en 2025 : Notable haute au cours des huit premiers mois

La production d’électricité au Maroc a enregistré une hausse notable de 5,3% durant les huit premiers mois de l’année 2025, selon les dernières données publiées par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances. Cette évolution fait suite à une augmentation de 2,3% observée sur la même période en 2024.
Cette dynamique positive s’explique principalement par la hausse de la production privée d’électricité, en progression de 7,5%, ainsi que par le raffermissement de la production de l’ONEE, qui a enregistré une croissance de 5,7%, précise la note de conjoncture d’octobre de la DEPF.

En revanche, la production issue des énergies renouvelables relevant de la loi 13-09 a connu un repli de 11%, contrastant avec la forte hausse de 39,3% enregistrée un an plus tôt.

Le volume d’énergie appelée nette a connu une accélération significative, son rythme de croissance passant de 3,3% à 6,7% entre août 2024 et août 2025. Quant aux importations d’électricité, elles ont augmenté de 27,5%, maintenant presque le même rythme qu’en 2024 (+27,2%). À l’inverse, les exportations ont chuté de 29,4%, après un recul de 22,3% l’année précédente.

La consommation nationale d’électricité a, elle aussi, affiché une nette progression, en hausse de 15,4% à fin août 2025, contre seulement +1,2% sur la même période de l’année passée.

Ces chiffres témoignent d’une demande énergétique soutenue, portée par la reprise économique et l’expansion industrielle, mais également d’un équilibre à consolider entre les différentes sources de production, notamment en matière d’énergies renouvelables.

