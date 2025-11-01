Présidentielle mortelle en Tanzanie : En dépit des protestations de l’opposition, S. Suluhu Hassa rempile

S. Suluhu Hassan a condamné, samedi 1ᵉʳ novembre, « fermement les manifestations » lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale. « Nous remercions les forces de sécurité d’avoir veillé à ce que les violences n’empêchent pas le vote », a ajouté la présidente qui s’exprimait, pour la première fois, sur la situation chaotique en Tanzanie. Mes très chers compatriotes tout ce qui s’est passé à Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya et ongwe est non acceptable, ce sont des actes non patriotiques, le patriotisme nous pousse à construire le pays et non à le détruire ; ce pays a été construit par la force et la sueur du peuple et, je vous le dis, le gouvernement de la République unie de la Tanzanie ne vas pas croiser les bras. Nous condamnons tout ce qui s’est passé. Je veux vous dire que quant à ce qui concerne la sécurité, nous allons utiliser toutes les stratégies pour protéger notre pays. Moi et tous les dirigeants qui ont participé aux élections avons condamné également ces actes et sommes consternés par ces actes qui ne construisent pas les bases mêmes de la démocratie dans le pays. Je lance un appel à tous, mettons-nous ensemble pour protéger notre pays », a-t-elle proclamé.

Dans le même temps, John Kitoka, porte-parole de Chadema, principal parti de l’opposition, a dénoncé l’ensemble du processus électoral. « Ce qui s’est passé n’était tout simplement pas une élection. Par conséquent, tout résultat qui en découle est illégitime », a-t-il fait savoir. Au sujet du score de la présidente sortante qui a récolté près de 98 % des voix avec un taux de participationde 87 %, J. Kitoka a exprimé son dépit. « C’est impossible. Personne ne s’est rendu aux urnes, c’est tout simplement ridicule », a-t-il précisé. Estimant que la commission électorale n’est pas légitime, l’opposition demande désormais l’intervention d’un organe crédible pour superviser de nouvelles élections.

Les connexions internet, en effet, sont toujours limitées par les autorités. Depuis trois jours, il y a d’importants mouvements de contestation dans le pays. Certains manifestants avaient dérobé des urnes dans des bureaux de vote et se sont filmés en train de disperser les bulletins. Même si elle brigue un deuxième mandat, c’est la première fois que la présidente sortante est élue par les urnes. En 2021, elle avait accédé au pouvoir en son statut de vice-présidente après le décès de John Magufuli, chef d’État de l’époque.

Pour l’instant, peu de réactions à cette annonce qui vient de tomber. Dar-es-Salaam reste calme, mais certaines ambassades ont d’ores et déjà recommandé à leurs employés d’éviter tout déplacement non essentiel dans la ville.

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, s’est dit « très inquiet » et a appelé à « empêcher toute nouvelle escalade de la violence » dans un pays qui reste, samedi matin, isolé. Les connexions internet, en effet, sont toujours limitées par les autorités. a exprimé vendredi sa « profonde préoccupation » face à la situation en Tanzanie à la suite des élections générales du 29 octobre, marquées par des informations faisant état de morts et de blessés lors de manifestations, a indiqué son porte-parole. A. Guterres « déplore la perte de vies humaines » et adresse ses condoléances aux familles des victimes, a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Ses propos interviennent après des protestations survenues mercredi lors des élections générales, au cours desquelles les Tanzaniens ont élu leur président, 264 députés et des conseillers locaux, exprimant leur frustration face à ce qu’ils ont qualifié de manque de réelle concurrence électorale. Selon les médias locaux, environ 700 personnes auraient été tuées en trois jours de manifestations liées au scrutin.

A. Guterres « souligne l’importance cruciale de la protection des droits fondamentaux, notamment le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression, y compris l’accès à l’information. Il appelle à une enquête approfondie et impartiale sur toutes les allégations de recours excessif à la force », a ajouté S. Dujarric. Le chef de l’ONU s’est également dit alarmé par les informations faisant état de disparitions forcées et de détentions à l’approche du scrutin. « Il exhorte les autorités à garantir une procédure régulière pour toutes les personnes détenues, à assurer leur sécurité et à mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur toutes les violations présumées des droits humains, conformément aux normes internationales », précise le communiqué.

Appelant au calme, le patron de l’ONU a exhorté toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, à rejeter la violence et à engager un dialogue inclusif et constructif afin de résoudre les différends et d’éviter une nouvelle escalade des tensions. « Les Nations unies sont prêtes à soutenir les efforts visant à promouvoir le dialogue, à renforcer la gouvernance démocratique et à favoriser une paix durable en Tanzanie », a-t-il affirmé.