Pour répondre aux demandes sociales de la GenZ : L’Exécutif joue la symphonie budgétaire…

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les manifestations de la génération Z, ces dernières semaines. Dans ses rassemblements, le mouvement GenZ 212 a appelé à une meilleure qualité des services de santé et d’éducation, ainsi que la lutte contre la corruption. Par ailleurs, il critiqué ce qu’il considère comme un désalignement des priorités gouvernementales qui se concentrent sur les projets d’infrastructure et les stades pour le Mondial 2030.

En marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, la ministre a affirmé que le gouvernement marocain avait « entendu les manifestations des jeunes », leur « demande pour une meilleure éducation et des soins de santé ». Dans ce sens, elle a souligné que les dépenses actuelles des deux secteurs constituent un peu moins de 9% du PIB. « Nous réaffecterons les ressources pour réaliser des gains à court terme et immédiats, car les citoyens ne peuvent pas attendre longtemps les fruits de la réforme », a-t-elle relevé tout en assurant que les détails des nouvelles mesures seront annoncés après la présentation de la proposition de budget au Parlement.

De nombreuses questions restent en suspens. En tête, on retrouve, bien entendu, l’obtention du feu vert -ou non- des bailleurs de fonds sur les réallocations des investissements publics dans le social, le déficit en la matière ayant de tout temps été encouragé par eux. Cela sans oublier le volume des fonds à injecter pour rattraper les retards cumulés au fil de décades marquées au sceau de l’ajustement structurel imposé au Royaume. Et last but not least, il s’agira d’évaluer aussi la soutenabilité de l’endettement du Maroc (en interne comme vis-à-vis de l’étranger) qui atteint déjà des proportions alarmantes quand bien même les agences de notation auraient agi en redorant le blason du Royaume. Ceci est d’autant plus vrai que le Maroc qui co-organise le Mondial de 2030 avec ses voisins ibériques prévoit la canalisation d’au moins 12 milliards de dollars pour re-qualifier ses infrastructures socio-sportives d’ici la date butoir alors que l’Espagne, tout comme le Portugal, comptent investir beaucoup moins pour être au rendez-vous. Une distorsion qui ne tient pas uniquement aux seules ponctions budgétaires dirigées vers la fête footballistique mondiale, mais qui rappelle les besoins énormes du Maroc pour être fin prêt au rendez-vous de 2030 avec un PIB beaucoup moins performant que ses partenaires de l’autre rive de la Méditerranée.