La FIFA a confirmé mercredi que le FIFA Unites Women’s Series 2025, un tournoi amical à quatre équipes organisé pour promouvoir l'accès, l'inclusion et les opportunités pour les femmes dans le football, a été relocalisé de Dubaï au Maroc et reprogrammé pour débuter dimanche.
Pour assurer la présence Afghane : Le FIFA Unités Women’s Series délocalisé au Maroc

Initialement prévue pour inclure le Tchad, la Libye et les Émirats arabes unis, l’affiche inclut désormais l’Afghan Women United, équipe de réfugiées afghanes soutenue par la FIFA, aux côtés du Tchad, de la Tunisie et de la Libye. Le tournoi a été déplacé des Émirats arabes unis après que les joueuses afghanes se sont vu refuser des visas d’entrée.

A seulement trois jours du coup d’envoi, les organisateurs ont ainsi transféré l’événement au Maroc. Initialement prévues pour le 23 octobre, les rencontres débuteront désormais le 26 octobre. « La FIFA tient à remercier la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et se réjouit de collaborer pour organiser un tournoi réussi », a déclaré l’organisation dans le communiqué publié lundi.

Cette édition permet le retour de l’équipe afghane, qui n’a pas disputé de match officiel depuis 2018. Le retour au pouvoir des talibans en 2021 a pratiquement mis fin aux sports féminins. Bien que l’équipe de réfugiées ne puisse pas encore représenter officiellement l’Afghanistan, la FIFA a réitéré son soutien continu au football féminin afghan dans le cadre de sa Stratégie d’Action 2025. Tous les matchs seront diffusés en direct sur la plateforme de streaming officielle de la FIFA.

