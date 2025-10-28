Port de Mhiriz : Imminente entrée en service

Cette annonce a été faite lundi par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, à la chambre des représentants. « Nous prévoyons que la structure portuaire sera mise en service à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche verte », a précisé le ministre en réponse à une question du groupe des députés du Parti du progrès et du socialisme (PPS). Le responsable a également souligné qu’en collaboration avec le directeur régional de l’Office de l’électricité et de l’eau potable, le problème de raccordement électrique a été résolu, ouvrant ainsi la voie à une mise en service imminente du port.

Les travaux d’extension du port de Mhiriz, initialement destiné à la pêche, ont débuté en 2019. Ce projet a nécessité un investissement d’environ 300 MDH.