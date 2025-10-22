Personnel de la santé : Une autre approche adoptée pour mieux valoriser les compétences

Le ministre a rappelé que depuis 2022, la tutelle a placé la valorisation des compétences et la stabilité professionnelle au cœur de sa stratégie, en menant un dialogue social continu avec les syndicats les plus représentatifs et en signant deux accords sectoriels majeurs : celui de février 2022, consacrant le dialogue social, et celui du 24 juillet 2024, renforçant les acquis et introduisant des mesures concrètes pour améliorer salaires et conditions de travail. Entre 2022 et 2025, les revalorisations salariales ont concerné toutes les catégories de professionnels, avec des hausses allant de 2.000 à 7.000 dirhams nets. L’accord de juillet 2024 a également permis une revalorisation des indemnités pour risque professionnel ; la mise en place de concours professionnels annuels et l’amélioration des conditions de promotion, l’instauration de primes spécifiques pour le travail dans les programmes de santé publique et l’octroi d’années de bonification et la révision des indemnités de garde et d’astreinte selon la formule la plus avantageuse.

Le ministre a en outre précisé que la mise en place prochaine d’un modèle de rémunération variable, basé sur la performance et la qualité des actes, permettra de stimuler la productivité et l’efficience des services. La nouvelle fonction sanitaire s’inscrit dans cette logique, visant à mieux adapter les statuts et rémunérations aux spécificités des métiers de santé. La tutelle s’engage également à poursuivre le dialogue social de manière continue, à finaliser les dispositifs statutaires, et à améliorer le climat de travail, afin de renforcer l’attractivité du secteur public et assurer des services de santé de qualité aux citoyens. A. Tahraoui a assuré, enfin, que la valorisation des professionnels de santé est une condition essentielle à la réussite de la réforme sanitaire, dans le cadre de la vision globale du gouvernement et sous la conduite royale.