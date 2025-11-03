Période estivale : Un marocain sur trois à pu voyager

Selon les résultats du sondage, la tranche d’âge la plus encline au voyage se situe entre 18 et 44 ans, issue principalement du milieu urbain et appartenant aux catégories socio-professionnelles A et B. À l’inverse, les personnes âgées de 45 à 54 ans, celles de 65 ans et plus, ainsi que les habitants du milieu rural et les catégories D et E, figurent parmi celles qui ont le moins voyagé. Ainsi, 90 % des Marocains ont passé leurs vacances à l’intérieur du pays, tandis que 11 % seulement ont voyagé à l’étranger. Les résultats mettent également en évidence une préférence marquée pour les séjours courts, mieux adaptés aux budgets restreints. En moyenne, la durée des vacances durant l’été 2025 s’est établie à 13 jours, contre 12 jours en 2024, tandis que 48 % des voyageurs n’ont séjourné que 7 jours ou moins.

Sur le plan financier, le sondage révèle une baisse du budget alloué aux vacances. La moyenne nationale s’élève à 8.600 dirhams par foyer, contre 9.800 dirhams l’année précédente. Cette diminution témoigne de l’impact du contexte économique sur les choix de loisirs et de tourisme des ménages marocains.

L’enquête met aussi en lumière une corrélation directe entre le niveau social et les dépenses touristiques : plus le statut socio-économique est élevé, plus le montant consacré aux vacances augmente. Les voyages à l’étranger demeurent par ailleurs nettement plus coûteux que ceux effectués sur le territoire national, ce qui explique la préférence de la majorité pour les destinations locales.

En matière d’hébergement, 63 % des personnes interrogées ont indiqué avoir loué une maison ou un appartement au Maroc, contre 78 % en 2024. Les hôtels ont accueilli 14 % des vacanciers, tandis que 5 % ont opté pour des auberges de jeunesse ou des campings. Les stations balnéaires ont quant à elles conservé toute leur attractivité habituelle.

S’agissant des modes de réservation, 48 % des voyageurs internes ont recherché un logement directement à leur arrivée, tandis que 12 % sont passés par Booking et 8 % par les sites officiels des hôtels.

Pour les séjours à l’étranger, 62 % des vacanciers ont opté pour des hôtels, contre 73 % en 2024, alors que 19 % ont préféré louer un logement privé. Quant aux méthodes de réservation, 41 % ont utilisé Booking, 27 % les sites des hôtels, et 18 % ont attendu d’être sur place pour trouver un hébergement.