Pénalisation de la critique des élections : A. Benkirane se joint aux voix critiques

Abdelilah Benkirane a particulièrement chargé la disposition prévoyant « une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, assortie d’une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, pour toute personne ayant publié, diffusé, transmis ou distribué, par quelque moyen que ce soit, des rumeurs ou de fausses informations visant à semer le doute sur la crédibilité et la transparence des élections ». Il a déclaré à ce sujet dans une vidéo mise en ligne mercredi que « le ministère de l’Intérieur ne peut pas nous interdire de douter des résultats des élections ». Il a renchéri que « ce n’est pas cela la démocratie. J’ai le droit de douter, et personne n’a le droit de m’en empêcher. Museler les gens de cette manière n’a pas sa place dans le royaume de Mohammed VI et n’est pas digne du Maroc de 2025 et 2026. »

L’ancien chef du gouvernement a rappelé que plusieurs partis politiques avaient déjà exprimé des doutes quant aux résultats électoraux au Maroc. « Nous avons émis les mêmes réserves en 2021, mais pas en 2002, 2007, 2011 ni en 2016 », tout en exhortant Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, à revoir la disposition prévoyant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement dans l’article 2 du projet de loi organique n° 04.21. Le texte devrait être présenté, lundi, à la Chambre des représentants.

Abdeslam El Aziz, secrétaire général de la Fédération de Gauche, partage cette même position, cela sans parler des activistes et autres acteurs de la société civile… Le ministère de l’Intérieur avait poursuivi en 2015, Abdellah Bekkali, ancien député du Parti de l’Istiqlal, pour avoir dénoncé dans un article l’achat de voix lors des élections communales et régionales du 4 septembre 2015.