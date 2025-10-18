V. Zelensky est reparti « les mains vides ». « Pas facile » et même « mauvaise » : c’est ainsi que les médias occidentaux décrivent la rencontre entre D. Trump et V. Zelensky, qui s’est tenue à la Maison Blanche vendredi 17 octobre. Ainsi, les interlocuteurs d’Axios soulignent que « personne n’a crié » au cours des discussions, mais que le chef de la Maison Blanche s’est montré « dur ». Selon le site de nouvelles américain, le président américain a « fait plusieurs déclarations brusques » lors de sa rencontre avec le chef du régime de Kiev et, à certains moments, « s’est montré un peu émotif ». Axios a également indiqué que les négociations s’étaient terminées « soudainement » après deux heures et demie. « Voyons ce qui se passera la semaine prochaine », a déclaré D. Trump, faisant apparemment référence à la rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine, qui devrait avoir lieu à Budapest dans les deux prochaines semaines.

Le site de nouvelles américain a également révélé que V.Zelensky s’était entretenu avec les dirigeants européens immédiatement après la réunion à la Maison Blanche. Plusieurs d’entre eux semblaient perplexes face au changement d’avis apparent de D. Trump, ont noté les sources. Au cours d’une réunion « tendue », le locataire de la Maison Blanche a déclaré à son hôte, qui insistait pour obtenir des missiles de croisière à longue portée Tomahawk, qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer ces armes à l’Ukraine, du moins pour l’instant. Selon les interlocuteurs d’Axios, le président américain n’a pas fait preuve de souplesse et a fait comprendre à V. Zelensky que sa priorité actuelle était la diplomatie, la livraison de missiles pouvant compromettre ces efforts. CNN a expliqué cette décision par les divergences entre D. Trump et V. Zelensky au sujet de l’avenir du conflit. Un fonctionnaire a déclaré à la chaîne américaine que le président américain avait l’impression que Kiev cherchait à aggraver et à prolonger le conflit.

Lucidité russe

El País a pour sa part noté que V. Zelensky avait quitté la Maison Blanche « les mains vides ». Le journal espagnol a souligné que la stratégie du président américain consistait à maintenir des liens étroits avec les deux parties, même si, pour l’instant, les reproches et la déception étaient le fait de Kiev. Il a également rappelé la réduction de l’aide militaire à l’Ukraine. Selon le quotidien espagnol, V. Zelensky et son équipe se sont rendus à Washington cette semaine dans l’espoir de rentrer chez eux avec un soutien militaire supplémentaire. Cependant, le chef du régime de Kiev est reparti sans rien, D. Trump ayant « à nouveau basculé » du côté de Moscou, a indiqué El País. Le journal a ajouté que la rencontre entre le président américain et V. Zelensky a mis en évidence leurs divergences quant à la manière de régler le conflit. Lors de la rencontre à la Maison Blanche, D. Trump a souligné qu’il espérait une résolution du conflit ukrainien sans recourir aux missiles de croisière Tomahawk à longue portée, ajoutant que les États-Unis avaient besoin de ces armes, comme de nombreux autres équipements envoyés à Kiev. Il a également qualifié les frappes en profondeur du territoire russe d’escalade. Après la rencontre, V. Zelensky s’est montré avare en commentaires concernant la décision positive éventuelle de D. Trump de fournir des missiles Tomahawk à l’Ukraine. Le chef du régime de Kiev a refusé de répondre aux questions à ce sujet, affirmant que Kiev avait convenu avec Washington de ne pas aborder cette question.

La Russie a quant à elle mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences dangereuses de l’utilisation des missiles Tomahawk américains en Ukraine. Lors d’une conversation téléphonique avec D. Trump le 16 octobre, le président russe a affirmé que ces missiles « ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille », mais que leur livraison « nuirait considérablement aux relations entre les deux pays et encore plus aux perspectives d’un règlement pacifique ».

La non-prise de décision par le président américain concernant la livraison de missiles de croisière américains Tomahawk à longue portée ne signifie pas l’arrêt des fournitures d’armes à Kiev, a affirmé l’ancien président russe et le vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dimitri Medvedev sur sa chaîne Telegram. Selon lui, le chef de la Maison Blanche « a pu jouer aux « Tomahawk » ». « Fidèle à son style, en troublant l’opinion publique mondiale », Donald Trump a terminé la partie dans « les meilleures traditions d’envoi de sous-marins nucléaires », a-t-il noté. D. Medvedev a rappelé que l’ancien président américain Joe Biden, que D. Trump accuse régulièrement d’être à l’origine du conflit, n’était pas non plus favorable à l’idée d’envoyer des armes à longue portée à l’Ukraine. « Pourtant, ce n’est pas du tout la fin des fournitures incessantes de nouvelles armes à Kiev », a-t-il souligné, ajoutant que « la suite reste à venir » et que la Russie doit être prête à toute évolution de la situation.