Numérisation des services publics : Neonovia a les coudées franches

Ce repositionnement qui s’aligne avec la stratégie Maroc Digital 2030 renforce aussi l’ambition de NEONOVIA de promouvoir la souveraineté technologique et la modernisation de l’administration publique, a indiqué l’entreprise mercredi. « NEONOVIA est née d’une conviction : le Maroc dispose des talents et des compétences pour concevoir et développer ses propres solutions numériques », a déclaré Mourad El Mahjoubi, fondateur et PDG de l’entreprise.

Au cœur de son offre se trouve RAQMANEO, plateforme locale conçue pour numériser le secteur public, en mettant l’accent sur la gestion documentaire, l’automatisation des processus internes, les services électroniques aux citoyens et l’intelligence des données avec intégration de la cybersécurité.

Tout en affirmant son indépendance, NEONOVIA maintiendra son partenariat avec le groupe Visiativ, continuant de le représenter sur le marché africain et favorisant un écosystème régional d’expertise et d’innovation numérique.