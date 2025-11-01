« L’administration soutient la levée de la loi César. Le Congrès devrait inclure cette mesure dans le NDAA », a déclaré un porte-parole du Département d’État à l’agence de presse turque Anadolu. Le porte-parole a ajouté que « la cessation des sanctions contre la Syrie préserve l’intégrité de notre objectif principal – la défaite durable de l’État islamique – et offrira au peuple syrien une chance pour un avenir meilleur ». Il a précisé en outre que « les États-Unis sont en communication régulière avec leurs partenaires régionaux et accueillent tout investissement ou engagement en Syrie qui contribue à offrir à tous les Syriens un pays pacifique et prospère ».

Cette annonce fait suite à la décision de Donald Trump en mai 2025 de lever la plupart des sanctions US contre la Syrie, après sa rencontre avec le président syrien Ahmad al-Charaa en Arabie saoudite – la première entre dirigeants américains et syriens en 25 ans. À l’époque, D. Trump avait qualifié les sanctions de « brutales et paralysantes » et ajouté que leur levée « donnerait à la Syrie une chance de grandeur ».

Le 30 juin, le locataire de la Maison Blanche a signé un décret exécutif mettant fin aux sanctions américaines contre la Syrie, bien que la loi César de 2019, qui autorise ces mesures, reste en vigueur. Le nouveau gouvernement syrien considère ces sanctions comme un obstacle à la reprise du pays après près de 14 ans de guerre civile ayant dévasté l’économie et les infrastructures.

Bachar al-Assad, qui a dirigé la Syrie pendant près d’un quart de siècle, s’est réfugié en Russie le 8 décembre 2024, marquant la fin du règne du parti Baas, entamé en 1963. Lui ravissant la vedette, A. Al-Charaa a été déclaré président pour une période transitoire fin janvier, promettant de reconstruire le pays et de rétablir la stabilité. Une progression des plus douteuses au regard du cycle de violence dans lequel le pays est plongé. Fragilisée, la Syrie dont les capacités de défense avaient été annihilées dans le sillage de la chute de Damas, continue à subir la loi d’airain d’Israël. Non satisfaits d’avoir déstabilisé les structures et moyens de l’armée syrienne arabe qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, les Israéliens persistent à violer au fil des jours la souveraineté de la Syrie et d’y établir, le cas échéant, des points de contrôles fixes.