N. Qassem à la tête du Hezbollah depuis un an : Une résistance qui se défend, sans attaquer…

Au cours d’une longue interview accordée à Al-Manar, Cheikh N. Qassem est revenu sur la Bataille des Braves, (la bataille contre Israël de 66 jours entre fin septembre et fin novembre 2024) ses développements sur le terrain et sur le plan politique, ainsi que l’accord de cessation des hostilités et le rôle des garants, américain, français et onusien. « Je ne m’attendais pas à ce que nous perdions notre deuxième Secrétaire général si vite et de la manière dont cela s’est produit. Je ne m’attendais pas à cela et j’ai dit : pendant un instant, j’ai eu l’impression que ma vie avait basculé et que ma façon de procéder avait commencé à changer. Mais ce n’est pas un seul individu qui fait le Hezbollah ou qui n’en fait pas partie. Ce parti, s’il n’a pas personne pour le soutenir, collaborer avec lui et accomplir ses tâches, ne peut rien accomplir seul. » C’est en ces termes qu’il a évoqué la perte de Sayyed Hassan Nasrallah, l’ancien leader du Hezbollah qui, lorsqu’il parlait, captait l’attention des Israéliens… Pour N. Qassem, « les succès de la bataille des Ouli al-Ba’s (Bataille des Braves de 66 jours) relèvent du Hezbollah dans son ensemble et de toute la Résistance, et non ceux d’un seul individu. Tous ces individus ont accompli leur devoir avec intégrité et responsabilité. » réfutant tout leadership iranien, il a assuré que le ciblage de la maison de Benjamin Netanyahu était le fruit de renseignements précis, et le bombardement de Tel-Aviv relevait d’une décision politique. « Oui, la frappe était intentionnelle. Le ciblage visait la maison dans son ensemble, et non spécifiquement sa chambre. Il s’agissait d’une prouesse opérationnelle et de renseignement, puisque la cible a été atteinte. » Quant à Tel-Aviv, devait-il ajouter, « nous l’avions frappé occasionnellement, et avant le cessez-le-feu, la décision a été prise dans le cadre de lui faire du mal afin d’accélérer la conclusion de l’accord (…) Nos frappes ont alors visé le commandement ennemi, cela a contribué à réduire ses capacités et son état de préparation. »

Revenant sur la guerre de soutien à Gaza, le leader du Hezbollah s’est voulu clair. « Lorsque nous avons engagé la bataille, nous avons opéré avec des moyens réduits, en nous appuyant sur les données pour évaluer l’impact et les résultats (…) Nous avons continué à viser uniquement des cibles militaires, en tenant compte du contexte et de notre évaluation politique de ce qui était faisable. C’est le résultat de notre évaluation et de nos capacités. Toute la question est de savoir comment gérer la bataille pour assurer la plus longue durée possible de l’affrontement. » La gestion de la confrontation n’a pas manqué de susciter des critiques. Mais pour N. Qassem, « ceux qui regardent de l’extérieur du champ de bataille diffèrent de ceux qui le gèrent, qui pensent que ce que nous avons fait est ce que nous devons faire et ce dont nous sommes capables. » Et de rappeler qu’il n’y a pas de bataille sans dimension politique, « car nous devons considérer sa durée. Les réactions de l’ennemi jouent un rôle à cet égard, et quel objectif visons-nous ? Infliger des souffrances à l’ennemi est un objectif réaliste et atteignable, qui dépend de la compréhension des circonstances, de l’évaluation de la situation et de l’adoption d’une méthode d’action », a-t-il encore fait valoir.

« Pour quelle raison avons-nous pris la décision de soutenir Gaza ? Parce qu’il est inconcevable pour nous que l’ennemi qui est à nos frontières, puisse mener une guerre d’extermination contre la résistance à Gaza, sachant qu’il va se consacrer par la suite au reste de la région. Les déclarations de B. Netanyahu sur le « Grand Israël » et autres confirment cette approche », soutient-il. « D’un point de vue politique, moral et éthique, et fondé sur notre foi et nos convictions… oui, notre participation à la bataille de soutien était appropriée et juste, et si cela devait se reproduire, nous la répéterions sur la même base et selon le même principe », a-t-il encore ajouté.

« Lors de la Bataille des Braves, a-t-il encore ajouté, nous sommes entrés dans une nouvelle phase avec des outils et un leadership différent sans oublier le consentement de notre public (…) Les moudjahidines qui étaient sur les premiers fronts de bataille étaient plus que des martyrs et se sont battus jusqu’au dernier souffle. Quelques centaines de résistants légendaires ont stoppé l’avancée de 75 000 soldats israéliens »,a-t-il martelé. C’est « la présence et la ténacité des moudjahidines » qui ont « empêché Israël d’atteindre le Litani et Beyrouth et de parvenir à ses fins », a-t-il encore souligné tout en relevant que la Résistance se poursuivra en dépit des sacrifices. Certes, devait-il convenir, « nous avons subi de nombreux dommages, des pertes et des sacrifices considérables. Cependant, ces sacrifices ont confirmé que nous restons fermement debout et que l’essence de la force ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans la foi et la volonté. Cette foi et cette volonté demeurent profondément présentes. »

« Nous ne faisons pas partie de ceux qui déclenchent la guerre. Nous sommes dans un état défensif face à un ennemi qui cherche à nous anéantir et à occuper notre territoire. Si nous ne ripostons pas à Israël, il s’étendra, contrôlera et détruira les générations futures », a-t-il encore précisé. Dès lors « nous ne menons pas notre peuple vers de mauvais choix, mais plutôt vers de grands choix. Il n’y a pas de dignité dans la région qu’à travers la Résistance. Le déséquilibre des forces est une étape qui ne peut être isolé des autres périodes. C’est cette résistance qui, depuis 1982, a libéré le Liban, donné une grande leçon à Israël et l’a chassé de notre terre. »

Rappelant la convergence, voire la complicité qui existe entre le Hezbollah et Nabih Berri, leader du mouvement chiite Amal, les bases des uns appartenant aux autres, Cheikh N. Qassem a lancé un message au « monde entier », en assurant « s’il ne nous reste que quelques ongles ou un bâton, nous resterons la résistance et nous ne nous arrêterons pas. Nous sommes prêts à nous défendre, et non à livrer bataille. Nous n’avons pas la décision de livrer bataille ni de déclencher un combat. Si une bataille nous est imposée, nous ne laisserons pas passer les Israéliens et nous les combattrons même s’il ne nous reste personne, la décision est prise. Nous sommes en position de défense et de résistance, et nous n’abandonnerons pas cette position. Cela se poursuivra, quelle que soit notre puissance. » Le leader de la résistance islamique a jeté le pavé dans le marigot israélo-américain en assurant que « c’est Israël qui impose ses choix par la force et les USA aussi. Ce sont eux qui attaquent le Liban. »

Aujourd’hui, a-t-il encore lancé, « l’État est devenu responsable, et si nous réagissons maintenant, cela sera perçu comme une violation de l’accord et nous donnerons à Israël de prétexte (…) Nous disons à l’État libanais : « Veuillez faire votre devoir. » Pourquoi le Hezbollah possède-t-il des armes ? Ces armes servent à résister à Israël, qui occupe le territoire et représente une menace stratégique pour l’existence du Liban et de la région entière. En réalité, nous défendons la Palestine, le Liban, l’Égypte, la Syrie et le monde entier lorsque nous participons à cette défense contre l’ennemi israélien, dont les ambitions nous englobent tous ».

Le Hezbollah, a-t-il encore fait valoir, aborde la question de la reconstruction avec « la plus grande fermeté, avec ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas. Il s’efforce d’obtenir ce qu’il peut, et nous faisons notre devoir dans ce domaine. Le processus de reconstruction relève avant tout de la responsabilité de l’État, car l’agresseur est Israël et l’agressé est le Liban et ses citoyens, et l’État en est responsable ». Dès lors, alerte-t-il, « il n’y aura pas de stabilité pour l’État sans reconstruction, l’État doit commencer par ce qu’il peut, et la reconstruction conduit à un élan économique et social. »