Moscou met en garde contre toute attaque contre la Russie : V. Poutine promet une riposte « écrasante »

« Lors de notre dernier échange téléphonique, Donald Trump m’a proposé d’organiser une réunion bilatérale, et il a même suggéré Budapest comme lieu », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il avait accepté la proposition, tout en soulignant qu’un tel sommet ne pouvait avoir lieu sans une préparation sérieuse. « Ce serait une erreur pour les deux parties de se rencontrer sans objectifs clairs ni résultats concrets. » Toujours selon V. Poutine, les États-Unis s’étaient engagés à mobiliser plusieurs responsables pour organiser cette rencontre, et la Russie attend désormais la composition finale de la délégation américaine avant d’annoncer la sienne. Malgré les déclarations de D. Trump évoquant une annulation, le maitre du Kremlin estime qu’il s’agit en réalité d’un simple report. « Le dialogue est toujours préférable à la confrontation », a-t-il fait valoir.

Concernant les déclarations sur des livraisons de missiles longue portée à l’Ukraine, V. Poutine a mis en garde contre une escalade grave. « Si de telles armes sont utilisées contre notre territoire, la réponse de la Russie sera très sérieuse, voire même écrasante », a-t-il averti. Le président russe a appelé ceux qui envisagent de telles actions à « réfléchir aux conséquences ».

Interrogé sur les nouvelles sanctions américaines, le président russe les a qualifiées de « tentative de pression » et de « démarche inamicale ». Il a rappelé qu’aucun pays digne de ce nom ne prend ses décisions sous contrainte. « Ces mesures n’auront pas d’impact majeur sur notre économie », a-t-il ajouté, précisant qu’elles sont certes sérieuses, mais ne remettent pas en cause la stabilité de la Russie. « Nous faisons partie des nations qui se respectent elles-mêmes », a-t-il souligné. Sur un ton plus ironique, il a aussi réagi à l’interdiction par l’Union européenne de livrer à la Russie des équipements sanitaires, comme les bidets ou les toilettes. « Cela leur coûtera cher. Il me semble qu’ils en auront besoin eux-mêmes s’ils continuent comme ça », a-t-il commenté devant les journalistes.

Sur le plan énergétique, V. Poutine a mis en garde contre les efforts occidentaux visant à remplacer le pétrole russe. Selon lui, une telle substitution est irréaliste à court terme et pourrait provoquer un déséquilibre global. « Sans hydrocarbures russes, les marchés connaîtront une hausse brutale des prix », a-t-il affirmé. Il a également rappelé que la Russie, tout comme l’Arabie saoudite, exporte plus de pétrole qu’elle n’en consomme, contrairement aux États-Unis, qui restent dépendants des importations.

A souligner aussi que l’ambassade de Russie à Paris a officiellement réagi avec indignation aux déclarations du chef d’état-major français, le général Mandon, qui a évoqué une possible confrontation militaire avec Moscou d’ici trois à quatre ans. Dans un commentaire, la diplomatie russe accuse la France d’attiser une hystérie artificielle à des fins budgétaires. Le 23 octobre 2025, le chef d’état-major des armées français a déclaré devant une commission de l’Assemblée nationale que la France devait se préparer à un affrontement militaire avec la Russie dans les prochaines années. Selon ses propos, « la Russie est un pays qui pourrait être tenté de poursuivre la guerre sur le continent », évoquant la possibilité d’une guerre hybride ou de confrontations plus directes. Dans un communiqué, la mission diplomatique russe a exprimé sa « profonde indignation » face aux propos du général français. L’ambassade assure qu’ « il n’a jamais été et ne sera jamais dans les intentions de la Russie d’attaquer la France ou un autre pays membre de l’Union européenne, ni aujourd’hui, ni dans trois à quatre ans, ni plus tard ».

Dans la foulée de l’approbation par les Vingt-sept d’un 19e train de sanctions contre Moscou, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a ironisé sur le potentiel contenu d’un 20e paquet de sanctions européennes. Parmi les biens concernés par les dernières sanctions figurent les rhododendrons et azalées ainsi que les « bidets et cuvettes d’aisance ».

« Nous ne pouvons pas vivre sans les mousses et les lichens européens », a-t-elle ironisé auprès de l’agence TASS. « Apparemment, le 20e train de sanctions interdira aux oiseaux migrateurs et aux eaux souterraines de passer les frontières », a ajouté la diplomate.

Plus tôt dans la journée, les États membres de l’UE ont approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie. Ce 19e train prévoit notamment l’interdiction pour les États membres d’acheter du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) russe d’ici la fin 2026. 117 navires supplémentaires, supposés appartenir à une « flotte fantôme » de pétroliers russes, tombent sous le coup des sanctions européennes. Des limitations à la circulation des diplomates russes au sein de l’UE, ainsi que de nouvelles restrictions concernant les banques russes et les transactions en cryptomonnaies, ont également été adoptées. Une large panoplie de biens a également été ajoutée à la liste noire de l’UE en matière d’exportation. Dans cette longue liste, entre les divers matériaux de construction et engins motorisés, figurent des articles pour le moins inattendus. « Rhododendrons et azalées, greffées ou non », trouve-t-on, suivi de « rosiers, greffés ou non » ainsi que les « feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés – Frais ». Également sous le coup de l’UE : « Bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l’exclusion des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d’aisance) ».