Mort, l’opposant R. Odinga fait bouger les foules: Une cérémonie funéraire dans le sang

Le Kenya a décrété un deuil national à la suite du décès de R. Odinga, ancien chef de file de l’opposition et ancien Premier ministre. Selon les autorités, il est décédé au matin du 15 octobre en Inde alors qu’il recevait des soins médicaux. Dans un communiqué publié au cours de la même journée, William Ruto , président kenyan, a qualifié la mort de son rival de longue date de « perte incommensurable » et ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu’au jour de ses funérailles. « Odinga était l’incarnation même du patriotisme et du leadership altruiste et dévoué […] son héritage illuminera à jamais le chemin démocratique du Kenya », a déclaré le président kenyan.

Les autorités de ce pays d’Afrique de l’Est n’ont pas communiqué la cause du décès, mais des informations indiquent que l’opposant a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’une promenade matinale.

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce 16 octobre pour rendre un dernier hommage à la dépouille de l’homme politique, surnommé « Baba », qui signifie père. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré une grande foule de partisans transportant des branches d’arbres à l’aéroport principal de la capitale, Nairobi, provoquant une suspension temporaire du trafic. La chaîne publique KBC a rapporté que la foule importante qui avait envahi le Parlement a contraint les autorités à déplacer l’exposition publique de la dépouille de R. Odinga au stade Kasarani, le plus grand de Nairobi, avant son enterrement dans son comté natal de Bondo.

La police kenyane a utilisé du gaz lacrymogène et tiré à balles réelles et avec des balles en caoutchouc sur une foule immense rassemblée au stade de la capitale. Les personnes situées en dehors du stade ont forcé son portail, déclenchant la riposte des forces de l’ordre dont les tirs ont provoqué un mouvement de panique, forçant les personnes à se précipiter vers les sorties. Selon l’AFP, cet épisode aurait fait au moins trois blessés. Le bilan définitif n’a pas encore été rendu public.

Quatre décennies à l’opposition, cinq fois candidat, jamais président R. Odinga a été une figure centrale de l’opposition kenyane pendant plus de quatre décennies. Il s’est présenté à la présidence à cinq reprises (en 1997, 2007, 2013, 2017 et 2022), sans jamais remporter la victoire. En 2007, sa défaite a déclenché des troubles à l’échelle nationale qui auraient fait plus de 1 000 morts. Les tensions se sont dénouées par un accord de partage du pouvoir négocié par l’ONU et l’Union africaine. L’Accord national a créé le poste de Premier ministre, que l’opposant a occupé de 2008 à 2013, avant que ce poste ne soit aboli par la Constitution de 2010. En 2022, W. Ruto, alors vice-président, a battu R. Odinga en remportant 50,5 % des suffrages contre 48,8 % pour l’opposant, qui avait dénoncé des irrégularités et saisi la Cour suprême. Celle-ci a confirmé la victoire de l’actuel président. R. Odinga avait alors ensuite mené des manifestations contre le gouvernement, notamment contre les hausses d’impôts et la hausse du coût de la vie. Son parti, le Mouvement démocratique orange, a nommé le sénateur du comté de Siaya, Oburu Oginga, chef par intérim, qualifiant le décès d’Odinga de « prématuré ».